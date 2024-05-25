勞保「保越久領越少」？專家曝NG領法虧很大

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勞保年金是退休後一個重要的收入來源，多數人對勞保認知也都是「保得越久，領得越多」，然而情況真是如此嗎？勞保專家張秘書指出錯誤的加保方式，反而會變成「保得越久，卻領得越少」的情況。

勞保達人張秘書在YouTube發布影片中指出，對於勞保要有3大觀念一定先認清：

第一、勞保一次領的平均投保薪資，是取最後三年（即最後36個月）的平均；

第二、勞保年金按月領的平均投保薪資，則是取曾經加保過最高的五年（即60個月）的平均投保薪資，不一定是最後的薪資。

第三、勞保年金和國保年金是兩種不同的保險制度，計算方式不同，保障也完全不一樣。勞保和國保的年資無法合併計算，請領是分開計算的。

而什麼情況會造成保越久、領越少呢？張秘書舉例說明，一位擁有35年勞保年資的勞工，最高5年平均投保薪資45,800元，在60歲退休後，沒有選擇提前領勞保年金、也沒有找職業工會繼續保勞保，而是轉而投保國民年金，然後在65歲時，請領勞保、國保雙年金。如果依照這種請領方式，65歲後，每月可以領取的金額為下：

1.勞保年金：45,800元×35年×1.55%=24,847元（依勞保年金計算公式B式計算）

2.國保年金：19,761元×5年×1.3%=1,284元

等於每個月可以領取26,131元，如果以餘命試算到80歲，總計可以領到26,131元×12個月×15年=4,703,580元。

但如果是60歲離開後，馬上提前請領勞保年金月領，每月可請領的金額為45,800元×35年×1.55%×0.8=19,877元，如果以餘命試算到80歲，總計可以領到19,877元×12個月×20年=4,770,480元。

兩者相比，前者少了66,900元，再加上為了要領雙年金，多繳了5年的國保保費為1,186元×12個月×5年=71,160元，兩者相加，總金額差了138,060元。張秘書表示，為了領雙年金，多繳了5年保費，卻少了13萬多元，而且還要考慮提前請領5年的通膨以及5年的投資收益，那差距就更大了，這就是「保得越久，卻領得越少」的NG行為，張秘書提醒，在保勞保或國保時，務必要檢視自己的加保狀況，以免踩雷。