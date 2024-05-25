ETF買氣排行 「老將」最旺！這檔新秀上市破發到現在「仍負報酬」

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全台申購ETF熱潮不僅未消退，受益人數甚至節節攀升，據集保中心最新統計，台股ETF受益人目前已來到832.23萬人，連續12周創下新高紀錄；其中，翻開前五名排行榜，高股息ETF老將「群益台灣精選高息ETF(00919)」奪下此次的人氣王寶座，緊追在後的則是「元大台灣價值高息(00940)」。

根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，台股ETF受益人最新一周增加14,506人，來到832萬人，為連續12周創新高；進一步統計，2023年底台股ETF受益人僅607萬728人，目前已來到832萬2379人，增加了225萬1651人。

其中，檔數也從2023年的56檔來到61檔；而2024年來61檔台股ETF含息報酬率平均上漲13.67%。

00919奪人氣績效王 00940尚未漲回發行價

進一步觀察各檔今年來受益人淨增減(扣除今年新成立ETF)，其中00919增加34.5萬受益人最具人氣，其次依序分別為00940、00929、00878、0056，清一色都是高息ETF，且光這五檔就新增加了172.6萬受益人，顯示出台股高息ETF還是最受投資人喜愛。

再以今年來含息績效來看，00919上漲16.41%績效最佳，00929上漲13.13%居次，0056上漲9.91%排名第三，00878上漲9.16%排名第四，00940目前則是尚未漲回發行價，上市以來仍是負報酬。

理財達人指出，00919即將在5月底換股6月配息，屆時會依已公告的殖利率排序，選出前30名為成分股，配置在真正的高股息股票。「預計6至8月又會有豐沛的現金股息入帳，00919仍有足夠配息續航力。」

據了解，00919採每季3、6、9、12月配息， 00919自成立以來共配息4次，而且皆已完成填息，而最近一次配息，更是上調的配息金額到0.66元，呈現類似台積電階梯式步步高的配息政策。

市場法人表示，5月適逢繳稅旺季、大量高股息ETF調整持股等因素，台股上市融資水位目前處於高檔，仍須提防大盤漲多後的修正風險，較佳投資策略仍為分批布局，以AI相關供應鏈科技股為主軸，搭配復甦型谷底回升的產業，均衡配置參與本波台股多頭行情。

00919可能刪除及新增名單

目前00919前10大成分股為長榮（2603，11.82%）、瑞昱（2379，9.56%）、聯電（2303，8.4%）、聯詠（3034，7.27%）、聯發科（2454，5.78%）、力成（6239，5.01%）、鈊象（3293，4.97%）、中美晶（5483，4.85%）、、健鼎（3044，3.78%）、漢唐（2404，3.49%）。

針對00919換股名單預測，先從統一投顧的報告來看，統一投顧點名長榮航（2618）、台郡（6269）、世界（5347）、聯陽（3014）、至上（8112）、精成科（6191）、榮剛（5009）、玉山金（2884）、精誠（6214）、裕民（2606）、南寶（4766）、遠東新（1402）等，有機會納入00919。

至於剃除名單，預測高機率踢除的有鈊象（3293）、京元電子（2449）、日月光控股（3711）、東元（1502）、神基（3005）、瑞鼎（3592）、緯創（3231）。

再看到凱基投顧的預測，00919有高機率納入永信建（5508）、群益證（6005）、長華（8070）、京城銀（2809）、台郡（6269）、長榮航（2618）、至上（8112）、華固（2548）、世界（5347）、創見（2451）、聯陽（3014）、國票金（2889）、晶華（2707）、國產（2504）、華南金（2880）等。

至於凱基預測可能剃除的名單為神基（3005）、緯創（3231）、瑞昱（2379）、健鼎（3044）、日月光控股（3711）、沁象（3293）、兆豐金（2886）、瑞鼎（3592）、京元電子（2449）、東元（1504）、群光（2385）、台肥（1722）、力成（6239）、寶雅（5904）、台表科（6278）等。

※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

文／翁申霖