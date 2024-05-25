台股高檔是否先落袋為安？冠軍基金經理人長線仍看多：3大族群是關鍵

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台股今年以來漲幅達19％，5月16日加權指數以21304點作收，改寫歷史紀錄，投資人憂心當前台股是否過熱。震盪格局中，台股基金是否應該獲利了結，落袋為安？

受惠AI（人工智慧）浪潮中湧入的硬體伺服器訂單，為台灣半導體、零組件與製造業者締造亮眼的營收表現，資金活水流入台股，帶動5月台股不斷改寫歷史新高紀錄，16日加權指數以21304點作收，今年來漲幅達19％。

但也有不少投資人擔憂台股短線是否過熱，是否該獲利了結、落袋為安？

根據Money DJ統計，今年來報酬率前十大的績優台股基金平均漲幅達23.8％，表現更勝大盤。冠軍經理人如何看待台股後市？

今年來繳出逾3成績效、居各台股基金之冠的復華復華基金經理人呂宏宇觀察，全球央行準備轉向降息，國際資金逐步寬鬆，將有利於台股盤勢。

四大業者加持 AI類股扮主力

另外，美國經濟表現出色，美方作為我國第三大出口國，產業連動性高，尤其在美中科技戰下，台灣憑藉領先國際的技術優勢及完整的半導體產業與終端硬體供應鏈，吸納大量來自美方的訂單。在復甦態勢明確下，可望推動企業投資與消費力道，屆時台廠將間接受惠。

至於今年績效近3成、居台股基金前三高的野村台灣高股息基金經理人姜柏全認為，目前正值輝達H系列與B系列GPU的世代交替，許多終端企業客戶對新舊產品誰能展現較佳性價比尚無定論，導致AI類股股價短期內持續調整，第三季盤勢相對動盪。然而，雲端業者及資料中心積極布建AI應用所創造出的硬體需求，以及除權息旺季的加持，將為股市下行帶來阻力。

事實上，綜觀今年來報酬率排行前十的台股基金，半導體及電腦周邊設備等一眾科技類股為配置主力。兩大投資機構皆認為，AI類股將繼續扮演推動大盤的主力，主因在於四大雲端業者：亞馬遜網路服務（AWS）、微軟、Google、Meta積極擴大AI投資力道，台灣除半導體廠受惠之外，ODM（原廠委託設計代工）、零組件及設備廠都將雨露均霑。

「AI概念股中，不同族群間有強弱之分。」姜柏全看好散熱族群下半年表現，另外，因半導體廠上調資本支出而受惠的設備廠同樣值得留意。

呂宏宇同樣看好散熱族群，他分析，氣冷散熱仍是目前市場主流，預計今年第四季水冷散熱系統才會開始出貨，儘管相關題材已提早發酵，但由於訂單能見度已到明年底，仍有望帶動散熱族群締造新一波成長。

下跌修正短暫 長抱獲利更佳

從績效前十名的台股基金來看，除了近年稱霸台股的AI相關族群，航運與營建類股也名列前三大的持股。

先看航運股。姜柏全表示，紅海危機遲遲未解，船班繞行使周轉率下降、運能緊縮，另外原先中國五一長假前運量低於預期而航商減班，未料假期過後需求回升，導致市場供不應求，最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）大漲9.3％，帶動航運類股股價持續上攻。短線而言，在景氣復甦、原物料需求增加及紅海衝突拖累下，市場將維持供不應求，受運價激勵，航運類股前景樂觀；不過長線走勢，仍得觀察全球貨櫃吞吐量最大國中國的復甦力道，及中東的局勢發展。

再看營建類。根據國泰房地產指數，今年首季較去年同期價量俱漲，房市表現熱絡。呂宏宇指出，受惠台股創高、出口成長增溫，使財富效益外溢，賺到錢的台灣人亟欲把資金投入保值型資產，加上過去8年的打房措施壓抑市場供給，供不應求下，房價自然上漲；此外，新青安政策上路，吸引大量民眾購屋，進而推升房價；最後，原物料及工資的上漲，也推高房價。

「與過往不同，這一次的價量成長集中在剛性需求。」呂宏宇認為這波效益將持續一段時間，儘管股市短線會出現修正與震盪，但仍看好長線。

理財教母林奇芬建議，年輕族群如採定期定額買入台股基金，應持續投入，以分散回檔震盪風險，透過長期持有創造較佳的投報率。「從台股過去走勢來看，下跌修正的時間並不長，頻繁進出場反而影響報酬，不如長期持有，獲利表現比較好。」

同樣採定期定額的退休族群，若預料後續投入資金，難以平衡已累積部位的風險，她則建議「部分」停利出場。同理，選擇單筆投資的投資人，因成本已固定，建議可「部分」停利，如遇台股修正，便能利用手中現金逢低布局。

※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

文／林怡妏