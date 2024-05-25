「後520時代」的投資機會 分析師看好5類股

當社會大眾還在熱烈討論總統就職演說的政治意涵時，聰明的投資人應該已經專注在：新政府新人新政可能持續強化的產業焦點。在市場一片漲多的疑慮聲中，台股站上兩萬點。摒除將信將疑的態度，認清兩萬點另一個階段的開始，封面故事這回要深入分析，「後520時代」還有哪些投資機會，像新經長概念半導體股聯電，投信今年以來一路加碼，外資歸隊轉為買超，又有新募ETF也陸續投入布局，突破長線大底，會不會成為後520行情的領頭羊，值得追蹤。

觀察歷屆新舊總統交接後520行情，2008年馬英九就任因有金融風暴衝擊，指數520後一個月下跌12.86%，但2016年蔡英文520上任後一個月指數上漲6%，此次520新總統賴清德在兩岸關係著墨上，企業界普遍樂觀看待，當天大盤表現則中性偏弱，不過，多數法人認為，因仍由民進黨繼續執政，產業景氣持續向上，又無經濟或非經濟因素干擾，後520行情應值得期待，而在類股或個股著墨上，除了相關財經政策仍將延續外，賴清德鎖定的「五大信賴產業」，以及再生醫療雙法在立院闖關都是值得觀注的標的。

理周投研部表示，歷屆後520行情，可往前推至1996年李登輝就職即使有中共導彈干擾，大盤指數後一個月仍有10%漲幅，後三個月則有4.89%漲幅；2000年陳水扁因第一次政黨輪替，指數呈現1.47%與6.38%跌幅；2008年馬英九當選適逢全球金融風暴，指數下跌12%與22%；到了2016年蔡英文就任新總統時，指數分別上漲6%與10%。

新經長產業背景備受市場期待

法人指出，此次賴清德就職，原本外界擔心其演講內容可能造成兩岸關係緊張，幸好並未脫稿演出，且企業界普遍樂觀看待，加上產業景氣向上，資金相對寬鬆，尤其新經長郭智輝來自半導體業界，給予資本市場諸多利空想像空間，520後一個月與三個月指漲機率達7成。

總結蔡政府這8年來，由2016年就職時，當日指數收8,131.26點，直至新政府就職的前一日21,258.47點，合計上漲13,127.21點，漲幅約161%。這8年歷經香港反送中事件、美中貿易戰、新冠疫情爆發與美國FED快速升息等重大事件，除了指數偶遇亂流有拉回外，市場受到資金持續寬鬆、AI浪潮帶來的產業機會、台灣ETF募集的大幅資金流入，即使外資一路大多賣超的情況下，指數仍穩健上漲，並自從突破30年來的歷史高點12,682後，長久以來投資人認為的台股天花板，反而已經轉變為長期的支撐點，包含這段期間航運股的飆悍漲勢，造就了許多少年股神，反而是有著豐富交易經驗的老手，受到既有台股框架的影響，反而錯失這波台股後520大行情。

「後520時代」的投資機會

相信許多投資人每天關注各種財經與總體市場資訊，但總受到股市位階是否在高點的陰影下，遲遲無法進場布局，更是有許多股民在庫存解套後，就只能空手看著股價上漲而捶心肝，即使台股已經突破兩萬點，但仍有許多好公司值得投資人中長線布局，後續將透過幾個角度來幫投資人剖析「後520時代」的投資機會。

新政府本周上任後，勢必有一些新政策規劃或延續的政策執行內容可以來仔細檢視。最近受到熱烈討論的是「五大信賴產業」，包含半導體、人工智慧、通訊產業、軍工與安控領域，從這五大產業中再深入研究，半導體與人工智慧已經是這幾年發展相當火熱的產業，也是大家朗朗上口的話題，除了伺服器之外，隨著AI相關應用推陳出新，相關AI硬體的大量推出也有助於硬體的更換與換機潮，也有助於AI PC與AI手機後續的成長動能。另外，因為AI高速運算所帶來需解決的散熱需求，包含氣冷與最新的水冷式散熱模組，也是另一項隨著AI發展會持續受惠的另一項產業。

AI+低軌衛星+軍工+安控+生技

而通訊產品最令市場矚目的就是太空計畫中的低軌衛星商機，台灣一直將太空科技發展視為一項重大政策，所以在民國八十年就正式開啟「國家太空科技發展長程計畫」，而目前已經進入第三期，並預計投入251億元的預算，以建立我國自主之太空產業，並於前年通過太空發展法，將有助於國內通訊產業發展，而目前可直接受惠的便是低軌衛星商機，其中指標性的企業昇達科(3491)，也於法說會公布已掌握6.6億元的訂單，並有望持續成長，並公布4月自結營業淨利，單月營業淨利達到7,129萬元，4月單月表現相當亮眼，單月獲利也可望創歷史新高，全年營運展望相當樂觀。

軍工業是另一項以往較為冷門，但其重要性持續在上升的產業。隨著地緣衝突不斷，以往與台灣最直接的兩岸關係，現在也已經轉變為美中台的三角關係，雖然根據台灣關係法中有提到，任何企圖以非和平方式來決定臺灣的前途之舉，包括使用經濟抵制及禁運手段在內，將被視為對西太平洋地區和平及安定的威脅，而為美國所嚴重關切，但若中國大陸武力犯台，不可能過度期待美國會出兵台灣，而是台灣必須要有國防自主的能力。

包含蔡總統BBC專訪與川普也提及習近平意圖拿下台灣，顯示中國大陸遭遇國內經濟衰退，將透過恫嚇台灣來紓解國內壓力，且新政府也在五大產業中特別提到軍工業，凸顯這是一條必定發展的一個領域，而指標性的企業漢翔(2634)，就是可以觀察的重點。

至於安控產業，因應美中貿易衝突，以往國內安控產業受到紅色供應鏈影響下，許多安控企業因此倒閉，但隨著美國商務部宣布，將中國大陸前兩大監控業者海康、大華，納入實體清單的制裁對象後，提供台灣廠商非常重要的機會重回安控供應鏈，而隨著安控產業的去中化，對提供原本就具備安控設備生產能力的台灣業者一個突破口。除了因國際情勢改變產業競爭型態外，隨著AI浪潮的興起，安控產業也從硬體製造為主，轉向提供包含軟體服務的系統化產品，再加上更多的新科技與軟體應用開始導入，今年安控產業的升級趨勢已經清晰可見。

後520行情，生技股也值得留意，生技醫療是前朝積極推動的產業政策，雖換新總統，但仍是相同政黨，尤其新任總統賴清德是醫生背景，政策的延續性不可輕忽，近日大眾注目焦點的立法院，除國會改革法案積極闖關外，再生醫療雙法也備戰審議，若能順利通過，對生技業可說是大利多。

注意再生醫療雙法闖關進度

相關廠商如訊聯基因(4160)，專攻精準醫療、次世代基因定序(NGS)，去年健保通過SMA(基因治療)納入健保，國健署研擬把SMA新生兒檢測納入給付範圍，對於公司營收有助益。

訊聯基因去年EPS 1.12元，本益比59倍，目前股價走主升段行情，可留意再生醫療雙法闖關的情況以及相關個股的股價波動，也有機會帶動類股攻漲之機會，後面篇幅都有為投資人挑出可能成為多頭點火的標的。

當投資人仍在關注台股指數能上看多少點？整日隨著各項數據發布、財經事件與股價上下波動，心情起起伏伏，不如仔細審視有哪些受惠新政策的相關產業與個股，由此找到可以布局的標的，相信您就不會再錯過這一波的行情！

※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

文／林澤義、蔡武穆