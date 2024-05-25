補漲首選 專家點名2大類股醞釀反彈

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台股兩萬點生技股顯然沒跟上腳步；COMPUTEX題材延燒，繼AI PC大漲後，蟄伏良久的IC設計與IP矽智財股醞釀風雲再起，本文一一剖析，從中篩出蒙塵明珠。

新任總統賴清德於本周一就職，然因談話內容牽動兩岸敏感神經，盤中重挫二百多點，隨後有一隻看不見的手把盤面撐起來，終場小漲13點，520當天的行情雖然煙消雲散，不過，根據歷史經驗，過去七次總統就職之後有四次上漲，前任總統蔡英文二次就職，三個月內漲幅皆超過一成，賴總統上任延續蔡前總統的路線，台股表現應不會太差，尤其今年又有AI加持及年底的美國總統大選，台股多頭的攻勢還是令人期待。

截稿前，市場期待輝達財報的出爐，市場樂觀預期上季(2月~4月)營收及本季財測分別為260億美元與280億美元，各超越市場預期6％與5％，若符合期待，加上即將來的COMPUTEX展，AI類股將成為多頭火車，引領台股再度攻高。

AI PC挾COMPUTEX題材大漲 IC設計類股跌深就是最大利多

上周AI PC挾COMPUTEX題材開跑，藍天(2362)、華碩(2357)、宏碁(2353)、廣達(2382)、英業達(2356)等皆有表現，預估在COMPUTEX前後，AI PC供應鏈將輪番上陣，將從品牌、組裝延伸到電腦周邊及IC設計，尤其是IC設計及IP矽智財，指標股創意(3443)跌深反彈走出多頭格局，世芯-KY(3661)因亞馬遜參與私募也有止跌的跡象，都是很好的證明。

事實上，IC設計類股從一月中旬開始新一輪攻勢，二月初，創意(3443)法說會中透露第一季NRE、Turnkey接單不如預期，股價隨即下滑，同時也把智原、M31等IP股拖下水，接著世芯-KY在三月初傳出掉單的疑慮，股價一路重挫，直到近日亞馬遜參與私募，才稍稍止跌反彈，創意也在四月份Microsoft Maia 100晶片組開始放量，帶動第二季營收成長10%~20%，股價止跌回升突破下降趨勢線。

跌深就是最大的利多！五月初啟動520行情，重電、軍工、電纜、營建、金融類股受到資金青睞，帶領台股衝向21000高點，目前資金已慢慢回流到電子股替COMPUTEX暖身，上周AI PC強勢表態即是一個起點，加上台新推出首檔IC設計動能00947ETF在5/20~5/24開募，都有助後續IC設計股止跌回升。

創意、世芯-KY、矽力-KY(6415)皆為00947成分股之一，矽力-KY產品為電源管理IC，用於汽車、PC及手機，經過一年調整，庫存天數已降至90天左右，最快第二季恢復正常，由於中國新能源車需求攀升，挹注第一季營收年增11.8%，下半年AI PC放量，有助今、明二年營收。法人預估今年EPS 7.41元，本益比58倍。矽力-KY股價落底之後，四月轉強呈現多頭格局，MACD零軸以上，可持續追蹤。

同樣是電源管理IC，茂達(6138)去化庫存已經結束，第一季營收年增36%，上半年可延續第一季成長36%。尤其去年DDR 5 PMIC占公司營收5%，今年第一季已提升至6%，預計下半年需求優於上半年，法人預估今年EPS 9.1元，本益比23倍。茂達股價打出頭肩底的型態，後續可留意目標價。

IP廠金麗科(3228)去年每股虧損1.73元，受惠中國去美化需求，以自製取代Intel AMD處理器，今年第一季轉虧為盈，每股獲利 0.1元。金麗科目前以X86 64位元4核心產品用於工業、PC及手機，針對AI PC的X86 64位元16核心產品已在研發路上。金麗科股價已落底反彈，站上月線，後續若成交量放大，將有機會上攻。

生技新藥看指標股 聚焦再生醫療雙法闖關

另外，後520行情，生技股也值得留意，尤其新任總統賴清德是醫生背景，肯定力挺生技產業，截稿前，《再生醫療雙法》在立院闖關，若能順利通過，對生技業可說是大利多。相關廠商如訊聯基因(4160)，專攻精準醫療、次世代基因定序(NGS)，去年健保通過SMA(基因治療)納入健保，國健署研擬把SMA新生兒檢測納入給付範圍，對於公司營收有助益。訊聯基因去年EPS 1.12元，本益比59倍，目前股價走主升段行情，可留意《再生醫療雙法》闖關的情況。

藥華藥(6446)、保瑞(6472)在520前強力表態，藥華藥去年虧損1.93元，去年血癌新藥在美國及日本是開出新局，今年第一季每股獲利1元，年增144%，算是好的兆頭。目前積極爭取中國、新加坡、馬來西亞、加拿大等PV藥證，營運可期待。藥華藥股價六天漲幅達36%，外資十個交易日買超10300張，後續可留意外資動向，股價拉回若不破五均，將維繫多方動能。

生技股王保瑞以胃食道逆流新藥及CDMO為主，去年獲利30.2元，今年第一季因競爭者調降售價，營收略為下修，四月份併購全美最大口服固體製藥廠USL，將整合銷售渠道衝刺營收，CDMO部分，今年至少新增10個客戶，法人預估今年EPS 35.3元，本益比22倍。目前股價打出底型，若不破751元關鍵價，仍可偏多操作。

※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

文／蔡武穆