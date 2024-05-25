新經長概念半導體股 股市老手曝這檔股價有望大噴發

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四年前曾經大漲五倍攻到72元的聯電，近期股價突破逾兩年大底，投信今年以來一路加碼，外資歸隊轉為買超，新募ETF也陸續投入布局，頗有捲土重來風雲再起之勢，值得注意。

台股大盤多頭發動後520行情，資金動能鎖定6月電腦展AI PC族群外，另政策面代表新經長概念的半導體股則以聯電(2303)最受矚目，近5日三大法人合計買超15.4萬張，更有千張大戶持續進駐，截稿日更爆量一舉突破去年前波高點55元，市場以「大解套股、股價大噴發」形容之。理周投研部表示，個股本益比(PE)僅12倍、股價淨值比(PB)1.8倍，股息派發率60.85%，目前若股價向上噴發，那麼就是4滿貫的代表。

理周投研部表示，先從聯電技術線型來看，不僅是一個完整的W型且是三角收斂型態，個股從去年6月15日從54.6元一路盤跌下來，分在在8月17日與10月4日43元與44元兩個W底部，套牢量估達數十萬張，22日一舉爆出15.28萬張，上漲1.1元至55元，突破近一年的54.6元高點，市場因此形容個股大解套。

AI伺服器需求挹注業績動能 全年營收有機會雙位數成長

個股後續走勢如何？理周投研部指出，個股基本面雖第一季產能利用率稍降，營收季減0.6%，但大致符合市場預期，且認為是全年營運谷底，主因12吋晶圓營收占比提高至68%，且都為28奈米以上成熟製程，產品組合均價因此提高，第二季因消費性電子逐步復甦與高運算需求增加，有機會營收季增3%至5%，下半年則在AI伺服器的需求挹注業績動能，全年營收有機會雙位數成長。

22奈米製程量產甩開陸廠競爭 法人籌碼歸隊新募ETF布局

另法人表示，除技術線型與基本面看聯電外，還有幾個面向可以提供參考，其一是全年每股稅後淨利(EPS)估4.77元，以截稿日股價55元計，本益比不到12倍，較類股與AI概念族群相對低檔；其二是個股第一季淨值30.16元，現股價淨值比也僅1.8倍，過去歷史PB最高達2.6倍；其三是今年配息3元，派發率高達60.85元，是前陣子被動型基金(ETF)建倉時頗受歡迎之成分股。綜觀前述，聯電股價後勢噴發相當值得期待。

理周投研部表示，聯電今年上半年22奈米製程進入量產，甩開陸廠競爭，加上12吋營收占比的提高，是支持股價未來走勢，前陣子資金動能完全由本土資金發動，外資則著墨不多，但見台股大盤不跌反漲後，外資近日已陸續歸隊，且新募ETF也陸續投入市場，接著6月配息發放後估再有千億股息待進入市場，指數行情欲小不易。

※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

文／陳春霖