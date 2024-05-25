海運運價全線喊漲 航海王啟航？蔡明彰曝1關鍵讓三雄再度高飛

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紅海危機助運價飆漲，扭轉海運業運力過剩危機。上海運價指數SCFI已連漲七週，且連續四週全航線普漲，其中以歐洲線的11.77%漲幅最大；有些客戶為降低運價上漲衝擊而提早出貨，加上大陸企業為躲避關稅戰，也選擇短期密集出貨，導致艙位更加緊張，在目前缺船、缺艙的情況下，歐美艙位幾乎已滿到6月第三周，貨代業者預估運價仍有上漲空間。萬寶投顧投資總監蔡明彰表示，陽明、萬海因基本面強勁，下周貨櫃三雄將再次主導盤面。

蔡明彰認為近期台股的強勢在於內資，包括政府基金和投信的持續買入，儘管本周大陸軍演引發兩岸緊張局勢，但內資買盤進駐以及外資不捨得賣出，使得5月份大盤漲了1,200點，漲幅接近6%，單是台積電就貢獻了70%，然而，隨著輝達財報利多逐漸消化，台積電可能面臨拉回壓力。

蔡明彰表示，萬海、陽明、長榮等貨櫃三雄或成為盤面上的焦點。近日陽明、萬海法說會接連登場，萬海成為全球首家預告第三季運價上漲的航商，尤其是歐洲線旺季提前，蔡明彰指出，這對萬海極為有利，因其亞洲貨運占比高達六成；陽明股東會也表示下半年仍會持續獲利，預計今年EPS可達10元。

蔡明彰指出，這兩家公司此前因股價漲幅過大被列為處置股，但其股價本益比偏低，在關禁閉期間仍備受關注，因此預估在出關後，貨櫃三雄或將再次主導盤面。