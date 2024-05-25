亞太暨台灣永續行動獎月底繳件

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表彰亞太地區與台灣各企業、學校、醫院、NGO和政府單位實踐聯合國永續發展目標(SDGs)的努力成果，台灣永續能源研究基金會(TAISE)今年持續辦理「亞太永續行動獎」與「台灣永續行動獎」，而在各行動方案之外，同時發掘推動各組織邁向永續發展的「頂尖永續長」、最具潛力的「傑出永續青年」，以及最具包容、安全、韌性及永續特質的「宜居永續城市」，歡迎有意角逐永續榮譽者踴躍報名。

TAISE董事長簡又新回顧，過去三年透過徵件評審，確實看到許多振奮人心的成果故事。各參賽組織運用核心本業，分別在環境永續、社會共融、以及經濟發展各面向，設計並執行許多創新且可複製推廣的行動方案；而在人物獎項方面，更看到無論肩負組織營運和管理的掌舵者，或年輕但懷抱專業、並能統合各方社會資源實踐永續理想的青年，都是令人尊敬的楷模。期盼透過逐年甄選傑出案例與人物，引領社會看到更多推進永續發展的典範，進而共同響應。

他舉例，過去兩屆共有六人曾獲「亞太頂尖永續長」榮銜，包括友達光電古秀華永續長、長庚醫療財團法人決策委員會程文俊主任委員、慈濟大林醫院林名男副院長、台灣家樂福蘇小真永續長、雲林科技大學楊能舒校長、玉山金控陳美滿前總經理，不僅帶領所屬組織永續轉型，更發揮正面影響力，領導社會共同永續前行，確實是頂尖的永續長楷模。

另外，像是去年獲獎的臺師大社教系博士班學生鄭惠如、逆風劇團團長成瑋盛、躍入深藍有限公司負責人趙健舜等永續青年得主，也都各自發揮創意，在所關懷的永續目標上凝聚團隊和資源，善盡自己力量鼓勵社會關注永續議題，因而獲得評審肯定。

而在行動獎項方面，遠東SOGO訂定節能減排、永續消費、循環商模三大策略，打造綠色百貨2.0低碳營運模式，領先所有百貨業將「服務型碳標籤」納入綠色採購，還率先導入TCFD揭露氣候相關財務數據，更攜手供應商、消費者和員工推動多項環境永續方案；國立成功大學蘇彥勳教授整合跨領域團隊，與台南鹽水區等在地農民合作，開展發光植物生物科技與農業創生，輔導農村社區經營同時協助企業朝淨零碳排前進；或是家扶基金會以「參與式行動」和實證導向評估，在全球七個海外分事務所提出適應當地民情和需求的「國際兒童教育支持計畫」，都贏得評審推崇，頒發特優獎勵。

號召更多個人與組織踴躍透過獎項徵選，增進社會永續動能，亞太暨台灣永續行動獎即日起至5月31日止受理報名，後續於8月8日「2024亞太永續博覽會暨高峰會」上頒獎，詳情可上TAISE獎勵委員會官網(https://tcsaward.org.tw/tw/about/selection2/2024-APSAA)查詢。