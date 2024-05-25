端午佳節慰問街友 仕招基金會上街贈紅包22年不斷

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一年一度的端午節將至，仕招社會福利慈善事業基金會志工24日晚間特別至台北車站致贈端午節禮金給街友，盼能讓他們開心過節，不少街友收下後連聲道謝；仕招基金會課長周哲仁表示，發放三節紅包已22年，除了台北車站，也將到新北、桃園、新竹以及高雄等地發放紅包，預計共發2000份500元紅包給街友，盼他們能開心過節。

仕招基金會課長周哲仁表示，仕招金會每年三節都會定期關懷並發放禮金，從2002年至今不間斷，今年也依照慣例，秉持蔡衍明董事長的指示到台北車站慰問街友，除此之外也預計在新北、桃園、新竹以及高雄，共發放2000個裝有500元禮金的紅包，讓街友也可以買東西開開心心過節。

周哲仁指出，蔡衍明董事長從小在大稻埕、台北後火車站附近長大，見過很多中南部同胞上來台北找工作、奮鬥，結果可能因為工作不如意，導致在台北車站、萬華流浪，不僅沒有錢返家，過年過節也沒辦法回家。

他說，蔡衍明董事長認為雖然每個人都有各自的困難，但希望街友在過年過節的時候，也可以讓自己開心一點，所以指示基金會發紅包給街友們，讓他們在過年過節可以給自己買點東西，吃的也好、用的也好，開心一下。

志工吳大哥加入基金會已久，他說自己過去唸書期間就參與志工活動，出社會後也持續參加，後來基金會成立之後便加入至今，如今已幫助街友10多年，與基金會到處幫忙街友。

志工吳大姐也是基金會創立之初便加入的元老，她直言自己因為想幫助街友，有緣加入基金會後就跟大家一起到處行善，基金會每到三節期間都會關懷街友，覺得備感溫馨，希望能夠把過年過節的喜悅分享給街友們，讓他們也能開心過節。