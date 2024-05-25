Buffet推新菜！台北遠東香格里蒙古美食上桌 正宗蒙古烤肉吃到飽

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想吃蒙古美食，不用飛到千里之遙的蒙古，台北遠東香格里拉為了帶給饕客新鮮感，館內的「遠東Café」即日起至6月27日，推出期間限定「品味蒙古‧大漠風情」美食活動。業者特邀來自蒙古的兩位飯店廚師，聯手呈現蒙古美食盛宴。兩位廚師打造正宗蒙古烤肉與當地特色佳餚，讓台灣民眾得以遍嘗游牧民族的大漠風味。

台灣人愛吃Buffet，從連鎖餐飲到星級飯店，都不乏風格多變的自助餐廳，競爭相當激烈。為了衝刺營收，定期更換新菜單吸引顧客上門，幾乎是每間吃到飽自助餐廳的顯學，也考驗主廚團隊的「食」力。台北遠東香格里拉行銷公關部總監吳佳穎表示館內的「遠東Café」每隔2個月就會更新主題菜單，這次結合集團的姐妹酒店，帶來台灣民眾較陌生的蒙古美食，透過一道道遊牧民族的經典料理，走出市場區隔，也提供民眾嶄新的美食體驗，預計這波活動可以提升2成的營收。

【蒙古雙廚聯手獻藝 帶味蕾神遊大漠草原】 「品味蒙古‧大漠風情」主題美食由2位來自蒙古烏蘭巴托香格里拉酒店的廚師悉心打造。其中的行政副主廚額爾德尼·朝格特巴亞克 (Gal-Erdene Tsogtbayarc) 精通西式料理，於2015年烏蘭巴托香格里拉成立之初便加入團隊，負責管理酒店內4家餐廳。而全天營業的自助餐廳「Café Park」副主廚蘇赫-奧奇爾·尼亞姆森德 (Sukh-Ochir Nyamtsend)，則擅長蒙古和亞洲風味料理，其精湛手藝與調味，讓人用味蕾也能神遊廣闊草原。

為精準呈現游牧民族的大漠風味，兩位蒙古廚師還將特製鍋具和蒙古族服飾一起帶到台灣，帶來正統的蒙古奶桶烤肉、傳統班坦湯、蒙古傳統炒麵等當地佳餚，道道經典。因應當地寒冷乾燥的氣候條件，蒙古人熱愛富含蛋白質的肉食料理，此次雙廚也首度將這份蒙古遊牧風味與亞洲特色料理帶到台北，讓饕客感受獨具特色的大漠美食。

【正宗蒙古烤肉、蒙古傳統炒麵 通通吃到飽】 兩位副主廚這次帶來蒙古節慶美食、多款肉類料理、澱粉主食、湯品、下飯菜等10多道蒙古主題菜式，必吃「蒙古奶桶烤肉」，與台灣夜市會吃到的蒙古烤肉大不同，額爾德尼·朝格特巴亞克分享「正宗的蒙古烤肉並非直接燒烤，而是採用類似燜煮的方式。」將肉塊和蔬菜放入密封容器中，放入燙熱的石頭，再用直火加熱，利用壓力鎖住肉汁。「烹飪秘訣在於透過奶桶燜熟和用鵝卵石火烤。」由於烹飪耗時，這道菜並不常見於餐廳，為了原汁原味呈現「蒙古奶桶烤肉」，主廚還將特製鍋具空運來台，讓台灣的饕客們品嘗大漠草原上的豪邁美味。正宗的「蒙古奶桶烤肉」不走重鹹口味，燜烤過的羊肉軟嫩好咬，沒有羊騷味，加上吸附了蔬菜的鮮甜味，原汁原味就很美味。

蒙古人為遊牧民族，因應寒冷乾燥的氣候條件，料理始終圍繞著肉類和麵粉。這檔新登場的蒙古主題美食可以吃到台灣罕見的「蒙古傳統炒麵」。副主廚將這道適合乾冷氣候的蒙古家常菜端上桌，從麵條開始手工製作，麵皮桿好後會在室溫下自然風乾，再切成麵條，上蓋蒸燜，另一鍋將羊肉塊、紅蘿蔔、洋蔥和馬鈴薯炒香煮熟後，再與蒸燜過的麵條拌炒，最後撒上蔥花和切絲黃瓜點綴，讓風味更豐富。麵條彈牙，吸滿湯汁後非常入味；洋蔥等蔬菜炒過後釋放的甜味，加上羊肉的鹹香，鹹甜交織讓人一口一口吃不停，是款台灣人應該會喜歡的炒麵。

【蒙古人解酒湯品 傳統班坦湯清爽解宿醉】 影視作品中常可見蒙古人大塊吃肉、大碗喝酒的豪爽，飲酒是蒙古文化之一，「蒙古傳統班坦湯」是當地家庭常見的解酒湯品。在鍋中倒入高湯，待沸騰後加入切碎的羊肉熬煮，然後將靈魂食材麵粉，用指尖輕揉，一點一點地撒入湯中，小火慢煨，直到湯頭呈現乳白色的濃稠粥狀，最後撒上青蔥。這碗湯品相較其他蒙古菜餚，滋味較為清爽、鹹淡適中，喝完暖心暖胃，據說能有效減緩宿醉的不適。

【牛肉餡餅和蒙古餜子 體驗蒙古日常美食】 另有節慶美食「蒙古牛肉餡餅」，這道料理是蒙古每年7月舉辦年度傳統體能運動競技盛會「那達慕傳統運動比賽」時，必吃的國民小食。將麵粉皮包入切碎的牛肉餡，搭配蔥、鹽、黑胡椒與洋蔥等調料，再入油鍋炸至金黃酥脆，肉香四溢，風味濃郁。

蒙古人必吃早餐糕點之一的「蒙古餜子」，在「遠東Café」也可吃到，主廚將麵粉、牛奶、酸奶、奶油、雞蛋和糖等原料均勻攪拌後，揉捏成麵糰，隨後將純羊油倒入鍋中，麵糰以中小火加熱，慢慢油炸至金黃酥脆，再配上一杯濃郁的奶茶，酥脆香甜，是蒙古人的日常早餐。這道「蒙古餜子」味道有點像台灣的炸雙胞胎，清甜不膩很唰嘴。

【傳統烤羊頭皮Q肉軟 迷你蒙古包好好拍】 這回登場的「品味蒙古‧大漠風情」，有不少牛、羊肉料理出現在燒烤區餐檯，像是「烤羊腿」、「蒙古烤牛肉串」，都是在餐廳斥資百萬的西班牙國寶級烤箱炭烤後，直接放在餐檯上供客人自取，排隊取食的客人不少。然不管有沒有去過蒙古，大啖「烤羊腿」與「蒙古烤牛肉串」，讓人彷彿化身遊牧民族，感受在草原上大口吃肉大口喝酒的豪邁痛快，再來一杯啤酒就非常紓壓了。

另一款台灣相當罕見的蒙古風味「傳統烤羊頭」，是燒烤區餐檯上明顯的存在，烤過的羔羊頭整顆放在餐盤上，視覺效果驚人。相對於烤羊腿與烤牛肉串，烤羊頭對民眾來說，接受度似乎較低。記者實際試吃，覺得與台灣人喜愛的豬嘴邊肉 頗為類似，皮Q肉軟，吃原味或沾醬都美味。喜歡嘗鮮的民眾，不妨一試這台灣少見的蒙古美食。

為了呼應這回登場的大漠風情，「遠東Café」特別在餐廳布置了大小不一的蒙古包和許多草原動物的擺飾，連餐廳服務生都特別換上蒙古傳統服飾，從環境到食物，展現了濃濃的大漠風情。