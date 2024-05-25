聯電、宏碁、中華電等16檔股東會行情接棒 法人搶卡位

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

16檔股東會行情接棒 法人急敲

上市櫃企業首波股東會大戲5月底前登場，為下周市場關注的焦點。法人表示，篩選未來一周將召開股東會，且提前獲得三大法人買盤積極卡位、成交量同步放大的個股，共有聯電、宏碁、中華電等16檔大舉吸納盤面資金，押寶多頭行情。

台新投顧副總經理黃文清指出，隨著上市櫃4月營收、首季季報公布，以及美股超級財報周劃下尾聲，後續股東會接力召開，經營高層對公司、產業展望看好，會牽動台股行情，尤其最新AI相關應用發展，以及終端需求下半年復甦力道等投資人重點關注的議題。

統計至5月底有514家上市櫃公司召開股東會，進一步篩選出三大法人買盤現蹤的個股，包括符合近一周急敲逾千張，帶動成交量放大，且買超張數占交易比重達一成以上等條件，計有聯電、宏碁、正新、光寶科、中華電等16檔，法人提前卡位股東會行情。

萬寶投顧總經理蔡明彰表示，美國聯準會（Fed）會議紀錄及陸續公布的經濟數據，導致降息期待落空，但在美股道瓊重挫之下，台股表現相對抗跌，5月以來大盤已飆漲1,168點或5.73％，研判月底之前，買盤將回歸到有基本面加持，具投資價值的個股上，尤其陸續登場的股東會將是市場關注的焦點。

光寶科、永崴投控、光罩、力智股東會將於27日登場，近一周分別獲得三大法人買超38,319張、3,722張、2,774張及2,076張，同步帶動股價表現。其中光罩首季營收創同期新高，市場聚焦半導體景氣復甦，將有助於公司高階產品布局發酵，全年業績有望挑戰新高；力智則聚焦在國巨斥資53億元參與私募認購，成為最大單一股東，以及未來發展版圖。

PC品牌大廠宏碁股東會31日召開，AI PC話題讓其近一周股價「未演先轟動」，累計漲幅達19.42％，三大法人合計狂掃逾8萬張，AI PC產品推行進展及市場滲透率，均為眾所矚目的焦點所在。

凱基投顧分析，隨著AI話題不斷，加上首波股東會登場後，6月4日～7日將舉行台北國際電腦展，預期盤面資金將續聚焦電子股，6月上旬前的投資規畫，可優先關注AI概念股表現。（相關新聞見A3）