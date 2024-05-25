內資買不停 台股備戰季底作帳行情

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投信第二季底作帳潛力股

內資超給力！無懼美股因通膨降溫機率偏低造成四大指數走弱，台股24日再展現多頭韌性，大盤開低重挫226點後跌點一路收斂，終場小跌42點收21,565點，不但站穩5日線，更領先主要亞股榮登「第一勇」，惟成交量縮減至4,244億元。法人指出，股王信驊漲停，收3,695元創高、櫃買指數由黑翻紅收最高，顯示內資主力與大戶對6月行情看法樂觀，投信也連12周買超台股，全力備戰季底作帳行情。

盤面上，因內資大戶逢低進場鎖定高價千金股，拉抬股王信驊漲停，世芯-KY、力旺、祥碩漲幅超過3％，千金股激情演出也帶領櫃買指數領先翻紅，終場上漲1.05％收254.61點，為亞股中少數收紅的指數，加權指數跌幅也收斂，法人認為，時序接近季底，內資控盤力道與日俱增，挾著5月來投信累計大買536億元並寫連12周買超紀錄，準備衝刺作帳績效的意味濃厚。

因內資青睞且爆發力強的中小型股順勢催油門，法人點名，世紀鋼、新日興、貿聯-KY、富世達、京鼎、矽力*-KY、佳必琪、茂達、博智等多檔KD指標正向、投信本周來買盤明顯增溫中小型股，有高機率成為投信第二季作帳潛力股。

法人動態上，投信及八大公股行庫在24日分別賣超12.97億元與13.67億元，自營商則買超25.97億元為本月第三高，外資也買超60.62億元。

統一投顧董事長黎方國分析，櫃買指數24日搶先翻紅上漲1.05％，收全場最高254.61點、創逾一個月收盤高，中實戶、大戶、自營商等內資買盤功不可沒，市場主力對6月行情看法偏多，從中小型股熱度攀升及15千金中八檔逆勢收紅，且股王信驊股價刷新高可見端倪。

展望台股下周及6月走勢，富邦投顧董事長蕭乾祥指出，台股護盤力道仍強，加權指數雖已位處歷史高檔，但上檔已無明顯壓力區，後市不排除向上挑戰22,000整數關卡；黎方國也表示，台股受惠超級股東會行情、COMPUTEX、蘋果WWDC、輝達股票分拆等利多，看好6月雖有除權息點數蒸發壓力，但仍有望挑戰21,800點。（相關新聞見A3）