美4月耐久財訂單 意外連三升

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美國耐久財訂單成長率

美國24日公布兩項經濟數據，結果好壞參半。其中4月耐久財訂單意外上揚，為連續三個月成長，至於5月密大消費者信心終值雖然上修，但仍然位於半年新低。

24日美股早盤三大指數同步開高，一掃前一日收黑頹勢。道瓊工業指數微升0.1％，標普500指數上升0.4％，科技股雲集的那斯達克指數亦上漲0.5％。美債殖利率則揚升，10年公債殖利率漲2.5個基點升破4.5％大關。

美國商務部24日公布，4月耐久財訂單經季節調整後月增0.7％，至2,481億美元，已連續三個月上升，反映市場對至少可使用3年的產品需求強勁。

《華爾街日報》調查經濟學家意見，原預期4月耐久財訂單月減1％，結果卻意外上揚。3月數據由先前公布的月增2.6％大幅下修至月增0.8％。

報告顯示，排除飛機的耐久財訂單月增0.4％，優於預期的月增0.1％。排除國防設備後，4月耐久財訂單與前月持平。

4月排除飛機後的非國防資本財訂單月增0.3％，高於市場預期的月增0.1％和3月的月減0.2％，這項數據最能反映企業投資狀況。

恐削弱投資人降息預期

23日出爐的5月綜合採購經理人指數（PMI）顯示，美國經濟活動創下逾2年來最大擴張步伐，重新點燃通膨壓力，4月耐久財訂單優於預期，證明美國經濟活絡、需求強勁，恐削弱投資人的降息預期。

此外，5月密大消費者信心指數終值上修至69.1，優於市場預期的67.5和初值67.4，但仍遠遠不及4月的77.2，並創下6個月新低水準。

短期和長期通膨預期終值皆較初值下滑，其中1年通膨預期由3.5％降至3.3％，但仍創去年12月以來最高水準。5年通膨預期由3.1％下降至3％。