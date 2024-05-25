幣圈再報喜 美SEC准以太幣ETF上市

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美國證券交易委員會（SEC）美東時間23日批准一項規則變更，為購買和持有以太幣ETF鋪路，惟相關消息先前已為以太幣帶來一波漲勢，利多出盡，以太幣24日不漲反跌。

SEC在23日批准紐交所、那斯達克和芝加哥選擇權交易所（Cboe）提出的申請，讓貝萊德（BlackRock)、灰度（Grayscale）和富達（Fidelity）等八檔以太幣ETF上市，不過各公司仍需要提交S-1註冊聲明，才能讓自家的以太幣ETF在交易所交易。

根據Coindesk報價，過去24小時以太幣下跌3.6％，報3,669.29美元。市場預期SEC可望為以太幣ETF開綠燈，本周稍早以太幣暴漲20％。

幣圈專家認為近期大環境變化加劇，像是美國經濟數據、以太坊現貨ETF的批准或虛擬資產業可能受監管等，都是影響虛擬貨幣市場表現的關鍵因素；隨著虛擬資產現貨ETF陸續通過，市場也在猜測是否有下一個證券化的代幣，例如SOL幣或幣安幣（BNB），專家認為可能加速虛擬貨幣與傳統金融接軌。

SEC在不到六個月前才批准比特幣現貨ETF，如今又通過以太幣ETF，大幅提振幣圈信心。SEC批准以太幣ETF顯示，在經歷一系列司法戰後，SEC對加密貨幣的立場開始軟化。

比特幣ETF對加密幣產業可謂巨大成功，據FactSet數據顯示，淨流入已逾120億美元。但以太幣ETF規模預料較比特幣ETF小，至少初期可能如此。（相關新聞見A7）