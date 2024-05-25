國壽股票未實現利益逾千億

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國泰人壽持股與實現資本利得變化 ●國泰金控總經理李長庚主持法說會。 圖／顏謙隆

國泰人壽獲利可望「續航」。國泰金控24日法說會中揭露，子公司國壽首季實現股票資本利得近391億元，為12季以來新高，國壽執行副總林昭廷更進一步指出，3月底國壽股票部位未實現利益超過千億元，仍是「蠻強大的」，對未來獲利有幫助。

林昭廷並表示，看好台股基本面，且台灣上市櫃公司現金股利高，有助壽險業提升經常性收益，但今年國壽對台股投資依舊採取「Total Return（總回報）」策略，機動靈活操作，即股票資本利得與現金股利一起考慮，以賺取最大利益，預估今年現金股利收入可能比去年197億元略減一點，但不至於少太多。即國壽仍可能先落袋為安，不等股利。

國壽首季稅後純益251.2億元，創同期次高，除了新台幣貶值的兌換利益外，國壽趁全球股市紛創新高之際，獲利了結，首季權益類實現資本利得達390.76億元，應是壽險業首季第一高，年增逾1.9倍，債券實現利益有9.3億元，首季國壽股債實現資本利得逾400億元，年增近1.6倍。

3月台股站上2萬點，國壽首季持有台股市值5,690億元，創國壽61年來持有台股金額新高，加計國外股票4,360億元，股票部位首度超過1兆元，達1兆50億元，占國壽資金部位12.9％，是八季以來新高比率，台股首季投報率14.8％，國外股更有19.2％。

林昭廷表示，第一季台股占比提高，主要是股票市值增加，同時間也有加碼及減碼操作，3月底國壽淨值項下金融資產評價損失有434億元，單季回升312億元，林昭廷強調，其中股票未實現利益逾1,000億元，仍是蠻強大，對未來獲利有很大幫助，但國內外債券在高利率環境下，仍是評價損失，且金額比股票未實現大，因此呈負值。今年金融資產未實現能否轉為正數，就看下半年美國聯準會是否降息。

首季新台幣趨貶，國壽首季避險成本為1.2％，林昭廷表示，4月增加77億元外匯準備金，避險成本已下降到1％，未來將機動調整避險策略，但會將避險成本控制在1％～1.5％。