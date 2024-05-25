李長庚：地緣政治 下半年隱憂

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

國泰金控營運正處上坡階段。國泰金控總經理李長庚24日在法說會上表示，前四月旗下銀行、投信、證券、產險獲利皆創新高，壽險子公司則創次高，基本面越來越扎實，營運走在「穩健向上提升」階段，希望下半年及明年持續下去。

但李長庚透露下半年有個「擔心」，即地緣政治衝突比過去更激烈，對經濟影響越來越大，擔心引發關稅大戰，台灣恐遭池魚之殃，李長庚並說，1929年經濟大蕭條很大關鍵就是保護主義、關稅大戰，擔心現在大國拿關稅作工具、競選政見等，引爆關稅大戰，將衝擊經濟與企業營運。

國泰金控前四月累計稅後淨利509.4億元，每股稅後純益（EPS）為3.53元，都暫居金控第一，李長庚表示，前四月子公司營運都上軌道，銀行、投信、證券、產險獲利創高，人壽歷史次高，集團營運走在穩健向上提升階段，希望此趨勢持續下去。

李長庚分析，明年景氣應會比今年更好，隨著新科技不斷推陳出新，經濟動能強勁，國泰金的經營亦會朝此方向機動調整，今年下半年預估資本市場波動可能比上半年更大，因為除了地緣政治，還有美國總統大選等變數，所幸是有基本面支撐。

對於下半年經營變數，李長庚直指全球地緣政治衝突比過去激烈，對經濟影響越來越大，例如一觸即發的關稅大戰，李長庚期待各國領導人以蒼生為念，不要只以自己國家與政治地位思考，拿關稅作武器，當主要國家都掀起關稅大戰，台灣是小型經濟體，雖不想參與，但難免遭受池魚之殃，對企業盈利將是大考驗。

李長庚說國泰金在海外布局的風險評估會更謹慎，「順的時候跑快一點，不順時蹲低一點」。