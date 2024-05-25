審核要234天 境外基金喊苦

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境內外基金核准及淨申購比較

境外基金在台拚不過境內基金。去年至今年前四月，境外基金被核准32檔，平均核准天數234天，遠多於69檔境內基金的60天；同期間境內基金淨申購金額為2.1兆元，但境外基金流入資金還不到境內基金的十分之一，基金業者表示，資產管理主戰場已回到境內基金及台股。

在新品上架速度慢、資金淨流入減少及不敵台股投資熱等三大因素下，境內基金總規模已增至新台幣7.8兆元，境外基金規模則為新台幣4.1兆元，外資投信已直言在台經營「備感辛苦」。

市場資金近年明顯流往ETF，境外基金申購金額大不如前，近期更傳出，主管機關頻頻要求補件後，還是難上架。

據碁石智庫統計，新基金核准檔數及時間，2023年境內基金核准達52檔，加上今年前四個月17檔共計69檔；境外基金2023年僅核准24檔，今年前四月8檔，共32檔，不到境內基金一半。主管機關審核境外基金平均達234天，境內基金僅60天，境外基金審查期間亦是境內基金的4倍。

另據基金觀測站資料，去年至今年4月底，境內外基金淨申購金額為2.3兆元，其中流入境內基金是2.1兆元，流入境外基金只有1,718億元，境外基金淨申購金額還不到境內基金1/10，且境外基金有集中化情況，有相當多檔境外基金幾乎無資金流入。

碁石智庫負責人陳如鈊表示，境內及境外基金規模差距正逐漸擴大，至4月底，境內基金規模達新台幣7.8兆元，其中光ETF就有新台幣4.8兆元，境外基金僅新台幣4.1兆元。

對此，證期局表示，對境外基金審查沒有趨嚴或卡關，若時間拉長通常是因為境外基金常常書件不齊需要補件，國內總代理還要與國外溝通、書件翻譯往返。