國壽為接軌ICS「拚了老命」

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壽險業2026年接軌新一代清償能力制度（ICS)，是否還需要更多的寬限期？國泰金總經理李長庚24日表示，國泰人壽三年內透過現增及發債募資1,500億元，為了接軌「真的是拚了老命」，在接軌上「非常努力」，按照既定時程表，剩下的應交待金管會與壽險公會去討論。李長庚對此議題不願表態。

不過，李長庚表示，接軌對台灣壽險業是大事，台灣壽險市場有三大特殊，一是壽險總資產占金融資產逾3成，是全球最高；二台灣以儲蓄保單為主，約2002年才開始推投資型保單，進行商品轉型，至今不過20多年，但歐洲推投資型保單已50、60年，接軌上台灣難度非常高；三是台灣目前採用RBC制度，風險發生率是95％，ICS是99.5％，是現有制度1.6倍，轉換難度非常高。

李長庚說，感激金管會已公布在地化措施，給予緩衝期15年，「但如果台灣公債殖利率與韓國一樣是4.5％，台灣不需要延長接軌時間」，台灣最大問題是，必須大量投資海外，如去年一年要付3,600億元避險工具成本，若每年3,600億元可留在帳上或增資，現在不用擔心接軌問題。

國壽執行副總林昭廷表示，2022年國壽以普通股現增350億元，2023年發次順位債券募資350億元，今年上半年完成發債募資500億元，下半年董事會已通過再發債300億元，今年800億元是高峰，明年是否繼續募資，仍待董事會拍板數字，現在國壽RBC逾350％，換算ICS約是RBC一半數字，算是蠻充足。

但國壽希望有更大彈性，所以在市場許可時，會儘可能增資。