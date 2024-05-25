證券劃撥餘額 4月大縮水

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近一年證券劃撥存款月底餘額

台股4月小漲102點，但上下震盪加劇，嚇退不少散戶「螞蟻雄兵」。中央銀行24日公布4月金融情況，代表散戶資金動能的證券劃撥存款餘額下滑至3兆3,753億元，單月大減1,373億元，創近19個月最大減額。散戶資金動能雖減少，但央行官員強調，台股已在4月底回升，且表現相對國際股市更穩健。

據央行公布，4月日平均貨幣總計數M1B及M2年增率分別上升為4.94％及6.06％，差距已縮小到1.22個百分點，主要是外資淨匯入造成。

4月有中東紅海危機，加上台積電法說會下修半導體產業成長率，美國首季經濟成長率放緩，使通膨率反彈，導致台股一度如「大怒神」。反映在證券劃撥存款餘額，4月大減1,373億元。

央行官員說明，台股4月震盪，月初微升、中旬下修、下旬又回升，相較美股抗跌，月底仍微幅上漲，但全球股市市況不佳，證券劃撥存款餘額多少受影響。

儘管單月下滑千億元，但4月證券劃撥餘額仍是史上第三高。官員強調，單月金額下降千億元並非「大到異常」程度。法人則分析，證券劃撥存款餘額下滑，亦可解讀是部分散戶逢低入場。

4月股票市場融資餘額達3,842億元，也創逾13年新高，股市並未出現恐慌性大逃殺。官員補充，股市融資餘額會隨著股市市值變動，由於市值愈大、經濟規模愈大，融資金額也就跟著增加。

若從台股交易比重來看，4月本國自然人（散戶）占比提升為56.3％，至於僑外法人（外資）也上升至32.3％，本國法人（內資）則降至11.4％。