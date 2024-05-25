國巨砸53億 通吃力智私募股

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力智小檔案

被動元件大廠國巨24日宣布，與力智電子經雙方董事會決議，國巨將以每股不超過253元、總金額53.13億元，全數認購力智2,100萬私募普通股，本次私募普通股認購程序完成後，國巨將超越華碩成為力智最大單一股東，持有力智20.23％股權。

由於國巨通吃力智2,100萬股私募，華碩持有力智的股權將從24.32％降至19.7％，國巨雖成為最大單一策略性股東，但華碩加計投資公司的股權仍高於國巨，力智將於27日召開股東會，通過本次私募計畫，比較力智24日收盤價300元，以253認購則約當折價15.6％。

國巨創辦人暨董事長陳泰銘表示，力智在許多重要的半導體產品中擁有強大的設計能力，特別是在其多相位核心電源控制器（Multi-Phase Vcore Controller）與高整合功率級產品（Power Stage）方面，與國巨現有的產品組合擁有最佳的互補性。

陳泰銘強調，多相位核心電源控制器與高整合功率級產品是CPU、GPU和記憶體的電源關鍵核心，國巨與力智的策略投資合作，除了強化國巨在半導體產業的布局外，也將進一步強化國巨與全球具領導性晶片設計公司的合作關係，進而取得先機提前進入客戶設計周期。

力智董事長許先越表示，本次私募引進國巨成為策略夥伴，將結合國巨在元件品牌及全球銷售通路的優勢，加速擴展過往需要長時間經營的高效能運算、汽車、工業與醫療應用市場，以及北美、歐洲及日韓等高階市場，本次私募案獲得的財務資源、全球通路與管理能力，將強化力智的財務結構，並確保力智的優勢產業地位，力智將積極擴大業務及營運範圍，致力成為功率元件產業中的領導廠商。

力智是少數可同時提供電源管理晶片（PMIC）與半導體功率元件（Power Discrete）產品服務的電源晶片設計領導廠商，深耕高密度電源解決方案及高效能功率元件技術的設計與開發，主要產品包含電源管理晶片、高整合功率級產品、單晶片電源轉換器（Converter）、電池保護晶片、分離式功率元件與氮化鎵（GaN）電源解決方案等，相關產品並已經跨足運算、網通、電池保護管理、工業與消費等五大平台。