力智高效整合電源產品 吸引國巨注資

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完整電源解決方案，力智備受上下游供應鏈關注。少數同時兼備電源管理IC及分離式功率元件技術，力智提供高整合、高效能與高密度之電源解決方案，國巨此番策略投資，凸顯其進軍主動式元件企圖心。

法人指出，力智將受惠AI PC整機算力提升，帶動功耗增加、連帶相數增加，有利加速高單價的大峰值數位V-core與智能功率級模組（SPS）導入終端市場。

力智為業界唯二同時提供PMIC與功率半導體元件之高效整合型SMS（Smart Power Stage），攜手華碩供應筆電、獨立顯卡等電源管理相關IC。儘管近一年來受到庫存調整、消費性電子不振等紛擾，力智仍持續投入研發，於各種應用均推出更高規格產品，如90安培整合電流及溫度監控智慧功率模組（90A Smart Power Stage）、或應用於CPU與GPU平台之混合類比數位訊號之多項位控制器，以保持產業競爭力。

隨著AI應用持續擴大，力智認為，終端產品朝向輕薄短小，高運算力之設計思維，電源管理解決方案之需求將逐步往高精密度、高效能與高整合趨勢。力智強調，將持續提供今日與未來高密度電源完整解決方案，滿足全球頂級使用者需求。

法人透露，持續地投入研發，使得力智於運算平台獲得巨大成功，結盟更多戰略夥伴，欲將此商業模式複製到伺服器與車用等高階應用市場，加速高毛利產品導入。