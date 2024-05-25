輝達新AI伺服器何時出貨？緯穎董座曝時程

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緯穎營運表現

緯穎24日舉行股東會，董事長暨策略長洪麗寗於去年正式接棒後，首度以主席身分主持。外界關注AI伺服器對緯穎營運的效益，洪麗寗表示，採用輝達（NVIDIA）下一代Blackwell架構之AI伺服器相關產品，預計於第四季出貨，而來自AI伺服器之業務也將於該季占達五成。

緯穎也與世芯-KY展開股后爭霸戰，24日股價收平盤2,740元，被世芯-KY以2,820元擠回第三高價股。

至今年上半年，緯穎手上的AI伺服器相關業務，仍以ASIC專案為大宗，並於去年下半年陸續量產，逐步拉升緯穎手上的AI伺服器業務，在去年第三季站上20％，隨著第四季持續放量，亦推進全年度比重占達兩成。

緯穎先前指出，採用輝達AI GPU架構的AI伺服器產品，預計於今年下半年起逐步出貨，而採用輝達最新Blackwell架構的GB200 AI超級晶片組的產品，早前亦已於3月下旬的輝達GTC期間展出。洪麗寗表示，目前正「亦步亦趨」的經營中，預計跟著輝達規畫的進度、於第四季時出貨。

面對競業有人喊出AI伺服器比重已過半，洪麗寗指出，今年以來其AI伺服器業務占比正逐季增長中，期至第四季時可占達50％。不過毛利率的表現就得「且走且看」，但她強調，緯穎「一直有把這件事記在心裡」，因此會透過商業模式做適宜的安排，她也進一步補充，比起衝高業績，「我們更在意毛利率」。言下之意，獲利能力穩健是緯穎的重心之一。

隨著下半年起陸續有AI GPU架構的整機櫃產品出貨，洪麗寗坦言，目前尚難預估ASIC專案的比重變化，大概要到明年第二季才會較明確。

不過，緯穎的目標是希望ASIC和AI GPU的比重能均衡。

法人則認為，持續握有相當比重的ASIC專案，對緯穎的毛利率較有正向效益，目前業界普遍預估，整機型式出貨的AI GPU伺服器產品毛利不若前段的模組、基板等型式產品來得好，亦與ASIC專案的毛利表現有落差。

看好AI前景將不僅延燒三、五年，緯穎深耕多年的各種散熱系統解決方案具相當競爭優勢，不過也因AI浪潮到來，如高價的AI超級晶片等物料成本、研發設備抑或是擴廠、投入散熱解方建置等，都推升緯穎營運成本增高，為此，緯穎也於此回股東會中通過1,700萬股內之普通股增資案，以因應營運需求。緯穎表示，持續看好雲端產業與AI伺服器長期需求成長。目前正與客戶和技術夥伴開發許多CPU、GPU、ASIC等運算平台及Direct Liquid Cooling與Immersion cooling等液冷技術，以達成客戶在雲端及AI上多元的工作負載最佳化。