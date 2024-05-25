4月景氣走升 資通訊獨撐製造業

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台灣經濟研究院4月景氣動向調查結果顯示，三大營業氣候測驗點同時上揚，製造業連續五個月走升、4月98.67點創25個月新高，服務業95.70點，兩者同步呈現連續二個月上揚態勢。台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德24日指出，其實4月景氣和3月的「差不多」，製造業廠商對當月景氣表現看法轉為普通，對未來半年景氣看法則偏向好轉。

惟需關注的是，孫明德提醒，近月來維持整體製造業景氣其實是來自「一個人的武林」，即資通訊視聽產品的生產、出口成長率與占比特別突出，包括今年前四月的出口成長率121.6％、在整體製造業的占比也擴大到28.6％，掩蓋了其他產業仍停留在負成長的實況。

孫明德分析，今年前四月製造業「持平略升」的景氣走勢，像是走在上坡路段，及至4月需要小小喘息，反映在4月製造業營業氣候測驗點的略升，若期待強大力道注入經濟動能的出現，就要大多數的產業別都要跟上資通視聽業的勇健腳步，這需要等待及度過4、5月的產業淡季。

4月製造業接單、生產與出口表現較上月衰退，台經院調查，製造業廠商對當月景氣表現看法轉為普通，就廠商問卷結果顯示，4月景氣為「好」比率為24.8％，認為「壞」的比率為18％，超過半數（58％）認為景氣「持平」；整體廠商對未來半年景氣的看法，看好廠商有34.6％，看壞比率則約10％，認為景氣「持平」還是有56％，可視為偏向好轉看待，顯示產業供需情勢逐步改善，新興科技應用加速推進，全球終端商品需求逐漸回溫。

服務業方面，台經院指出，4月金融市場波動加劇，加上花蓮強震亦衝擊花東觀光產業，且食安問題頻傳，消費者對於部分品牌消費轉趨保守，服務業者對當月景氣表現看法較上月調查明顯轉差，不過對未來半年景氣表現看法仍然維持樂觀。