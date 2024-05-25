不動產旺 4月營建業好熱

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營建業景氣大反彈！台灣經濟研究院24日發布調查結果，4月營建業營業氣候測驗點為107.39點，較上月上升4.24點，不僅結束先前連二月下滑趨勢，也是三大產業營業氣候測驗點中，反彈回升最有力道的產業。

台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真分析，其中營造業受惠於公共工程和商辦、廠房建設的需求提高，業者看好未來半年景氣的占比增加。

而4月營建業景氣大反彈主要來自於不動產市場的熱絡、通膨、科技產業需求、新青安貸專案，及股市站穩2萬點等五大因素，使得自住、置產同時燒熱房市，估計不動產市場利多將繼續支撐短期景氣能見度。

劉佩真認為，惟因房市景氣復甦帶動住宅推案量提高，國內經濟好轉亦增添企業擴廠和商辦建設意願，使建築工程、機電工程等類型業者之接單表現頗佳，4月營造業的單月景氣仍持平視之。未來半年營造業景氣則以好轉看待，因為新內閣上任推動政見相關的建設發展，預期後續土木標案釋出量將增加，且國內經濟復甦、房市景氣好轉也能帶動住宅、商辦和廠房建設需求提高。

4月六都建物買賣移轉件數年增率43.3％，對於不動產業的未來，劉佩真指出，科技業帶動的投資議題持續發酵，特別是台積電於西部幹線的先進製程產能或先進封裝廠的布局，政府對於剛性需求也持續採取刺激與活絡的政策，穩步向上的成交情況漸成趨勢，短期內房市維持利多的景氣能見度。