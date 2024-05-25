陽明樂看H2 挑戰連五年賺錢

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航運業首場股東會由陽明海運24日打頭陣，逾10年來首發紀念品超商100元商品卡，吸引小股東大排長龍領取。總經理杜書勤會中釋出樂觀訊息，紅海危機推了海運業一把，帶動運價出現一波小高峰，若紅海危機持續，樂觀看待下半年，今年陽明「盈」面變大，有機會連續第五年有盈餘。

陽明股東會通過每股配發現金股利2元，並完成董事改選，包括十席董事、五席獨立董事，共15席，當中增加六名新面孔，董事會並推選鄭貞茂續任董事長。

鄭貞茂回應股利政策時強調兩點，一是只要公司賺錢就一定發股利，二是希望維持穩定的平衡股利政策。

杜書勤表示，今年下半年有利、不利因素並陳，有利因素首推紅海危機，迫使亞洲到歐洲、地中海航線船舶需繞行好望角，航程大增，航商需投入更多船因應，預計消化15％～20％運力；不利因素包括地緣政治情勢持續、通貨膨脹影響消費者購買力，航運還有很多新船交付，將達到運力高峰，仍是挑戰。

杜書勤認為，現在關鍵就看紅海危機何時結束。原本今年預估運力供過於求，但因紅海危機繞道，目前市場上新舊船舶皆在使用中，閒置運力較少，同時市場上也有缺櫃現象。

至於巴拿馬運河狀況緩解，陽明所屬THE聯盟美東線已恢復航行巴拿馬運河。

展望第三季是貨櫃航運傳統旺季，但與疫情時期相較，疫情當時主要因為歐美市場消費品需求強勁，而目前並沒有像疫情當時那樣的強勁需求，所以市場跟運價還是會有所動盪。目前看第三季還是會有旺季效應，可能加劇船舶、貨櫃吃緊，預估碼頭可能更塞，支撐運價。

杜書勤認為，最近運價震盪不會像疫情時期這麼大，需求也從實體商品回歸服務業，因此也沒有像疫情期間那麼高。