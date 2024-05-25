SCFI連七揚 歐美線6月再漲千美元

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上海運價指數SCFI連漲七周，24日報價續漲7.25％至2,703.43點，達2022年9月以來高點，主要航線漲幅最大的歐洲線上漲11.77％，美東、地中海漲幅也有逾7％，次航線以西非（拉各斯）上漲22.25％最多，南非（德班）周漲也有15.54％。

這波漲勢還沒完，貨代業者已接獲通知，航商6月1日美國線每40呎櫃喊漲1,000美元，同時祭出旺季附加費約600美元，歐洲線每40呎櫃喊漲1,200～1,500美元。

陽明、萬海等航商表示，歐洲線旺季提早從5月開始，美國補庫存力道優於去年同期，帶動海運貨量增加，加上有些客戶為降低運價上漲衝擊提早出貨，在艙位緊張下，帶動運價走揚。貨代業者稱，目前歐美線訂艙已排滿到6月第三周。

此外，許多大陸企業為躲避關稅戰、洗產地，逐步將工廠分散到西非、南美等地，帶動遠東到西非、南美運輸需求，價量齊揚。近期市場傳出，比亞迪等陸商在巴西的生產基地將於下半年投產，運輸量暴衝，致市場運力出現階段性短缺，也為運價推波助瀾。根據SCFI報價，從3月中以來，上海至南美航線的運價已大漲1.79倍。

台驊董事長顏益財形容，今年航運業是地龍翻身、充滿變數的一年，若要投資航運股，手腳要快，採波段操作。