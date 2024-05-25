東元董事改選 公司派大勝

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東元24日召開股東會，公司派在獲得逾86％股東支持下，11席董事獲10席董事，寶佳提名的程本清落選，黃育仁陣營全力衝高環泥營運長侯智元權數，則僅獲一席，較上屆三席縮減。不過，得票最高的侯智元並未於當日立即召開董事會，將於未來15日內推舉新任董事長。

東元新選任的11位董事中，有六位新血、五位連任。黃育仁也出席股東會，會後與邱純枝握手致意。

邱純枝會後受訪表示，改選結果符合預期，也證明對手集中投票確保一席的策略正確，而新任董事組合具專業化和國際化，擁有豐富跨國經驗，熟稔永續發展、再生能源、數位轉型、智慧製造和組織改造等專業，也會為產業及公司經營帶來新的觀點。

對於是否有續任董事長意願，她說：「沒有看法，看新任董事會推舉結果。」

打著改革派旗幟的黃育仁指出， 此次選舉獲得不少創始家族動員支持，理念認同者奔走、向國際機構說明改革願景，改革派將繼續推動董事會現代化，導入創新技能和經驗，東元需要更加專注於創新和全面的產品組合轉型，才能重返全球領導地位。

邱純枝在股東會中表示，去年東元營收、市值都創新高，近年投入節能減排、ESG的努力看到成果，雖然今年第一季景氣回落，不過集團未來在電氣化、能源工程等領域發展，也分散供應鏈布局，在台灣、大陸、越南、墨西哥、印度等地設生產基地以避免供應鏈斷鏈、區域政治對營運的風險。

邱純枝表示，去年獲利成長，很大來自前一年度航運費用大漲，吃掉不少利潤，去年運費回跌，費用節省不少，加上調整各地馬達售價後效益顯現，高壓馬達出貨成長，對毛利、營業利益提升都有很大幫助。

對於未來匯率風險，她指出，持續關注美元匯率和國際銅價波動，儘管近期銅價飆升，但公司對國際銅價有機制避險。