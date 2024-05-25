漿價飆 華紙6月全面漲5％

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國際漿價漲勢不斷，年內漲幅已高達15％，中華紙漿宣布，將自6月起將所有紙品售價都將往上提價5％，且基於各項成本仍持續攀升，後續很可能再調漲。

至於國際漿價年內走勢會否導致衛生紙等家庭用紙也跟漲，業界表示，過往經驗來看，家庭用紙反應速度會比較慢，相關狀況還需要觀察。此前永豐實業在法說會表示，對漿價起伏會有應變的策略。

對漲價決定，華紙表示，國際漿價今年來漲勢不休，年內至今已上漲逾15％，目前6月報價持續走揚，已連續上漲四個月。其中短纖紙漿從2月的每噸630美元，到現在已上看每噸770美元，其他成本也至少增5％～10％。

華紙指出，將自下個月開始紙品售價全面漲價5％，且由於紙漿及其他營運成本仍不斷提高，後續再有一波調漲的可能性很大。華紙主要紙品包括文化用紙、包裝用紙、特殊紙等。

華紙總經理陳瑞和表示，今年來包括紙漿低庫存、歐洲紙廠需求回暖、全球不少地方紙漿產能有開工率不佳等原因，造成年內紙漿價格攀升。此外，如運費高檔、電費上漲、潛在的碳費等變數，都導致公司營運成本提升。不過今年市場需求總體較去年改善、溫和復甦，公司也因應成本與市況調整產品策略。

華紙日前在法說會表示，第二季受到花蓮廠地震影響，部分漿紙產線有停產，但由於目前庫存充足，公司各項營運活動仍維持正常運作，產線也將在5月全數恢復運轉。華紙首季營收年減3.3％至52.8億元，但獲利大有改善，營業毛利大增65％至5.38億元，稅後純益4,671萬元轉盈。華紙4月營收18億元、年增3.31％，今年累計營收70.86億元、年減1.73％。