日通膨降溫 升息添變數

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日本通膨率變化

日本4月核心通膨連續兩個月放緩，雖仍在日本央（銀）行（BOJ）的2％目標之上，但民間消費依舊不振，第一季經濟的頹勢似乎蔓延到第二季，日銀對於緊縮貨幣料趨於謹慎，保持耐心不急於升息。

通膨率開低，加上國際美元走強，日圓應聲走貶，24日報157.11兌1美元，本周總計重貶近1％。

日本總務省統計局24日公布，4月排除生鮮食品價格不計的核心消費者物價指數（CPI）年升2.2％，與市場預期相符，連續25個月維持在日銀的2％目標之上。3月核心CPI年增率2.6％，自2月的年增2.8％放緩。

日銀視為觀察整體通膨趨勢關鍵指標的核心核心CPI（剔除生鮮食品與能源成本），4月年增2.4％，低於3月的年升2.9％，創2022年9月來最小增幅。

日本4月整體通膨年增幅，自3月的2.7％減為2.5％。

日本4月通膨放緩，最大原因在於加工食品價格漲幅減至3.5％，住宿成本增速也變慢。日銀強調為政策考量重要因素的服務業價格，4月年增率自前月的2.1％降到1.7％。

不過日本服務業價格走勢，可能在往後幾個月出現反轉，主要是日本最大工會在今年「春鬥」的勞資談判，爭取到逾5％的加薪承諾，為30多年來最大漲幅，日銀寄望薪資上漲提振消費支出及物價。

受民間消費不振影響，日本第一季國內生產毛額（GDP）季比年率萎縮2％，縮幅遠超出預期。從4月CPI數據來看，日本經濟頹勢蔓延到第二季。

SMBC日興證券（SMBC Nikko Securities）資深經濟學家宮前耕也（Koya Miyamae）指出，「消費疲軟下，4月及5月通膨難見上漲。」他表示，日銀須看到核心核心通膨停止降溫才會升息，「我認為6月、7月還不是升息時機。」

但另有一派認為，單憑4月通膨結果，不太可能讓日銀打消進一步回收寬鬆政策的念頭。日本政府疑似兩度出手干預支撐匯價，日圓卻仍在34年低點附近徘徊，觀察家警告日銀提前升息的聲音愈來愈響亮。