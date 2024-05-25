改口 馬斯克反對美向陸EV加稅

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近一年特斯拉在大陸銷量

4月底剛旋風訪問中國大陸，並與中國國務院總理李強見面的特斯拉CEO馬斯克，近日突然一改過去呼籲華府以貿易壁壘抵禦中國電動車的說法，反對美國政府日前公布大幅調高中國電動車的關稅行動。他還說，中國沒有對特斯拉採取額外關稅措施。

另有消息指出，當前特斯拉在大陸市場陷入苦戰，為因應銷量下跌及當地同業的競爭，特斯拉計劃3月到6月將Model Y在上海超級工廠的產量削減至少20％，也不再重申其2030年交付2,000萬輛汽車的目標。

綜合外媒24日報導，馬斯克1月曾警告，中國電動車可能摧毀全球大部分車廠，需有貿易壁壘保護車廠免受衝擊。5月14日美國政府公布，8月開始大幅調高中國部分進口商品關稅，其中電動車關稅將由27％升至100％。

但馬斯克日前出席巴黎一場研討會時改口表示，他對美國向中國加徵關稅感到驚訝，抑制自由交易或扭曲市場不是好事，並強調，他跟特斯拉都沒有要求美國政府採取貿易壁壘措施。馬斯克說，特斯拉在中國市場的競爭相當激烈，在沒有關稅及特殊待遇下，仍有良好表現，因此他重申不贊成徵收關稅。

另一方面，在中國面臨銷量下滑危機的特斯拉，據傳3月以來已將其最暢銷的Model Y電動車，在上海工廠的產量削減至少兩成，且將持續到6月。

中汽協數據顯示，Model Y 3月在中國的產量在為4.95萬輛，4月為3.66萬輛，分別比2023年同期下降17.7％和33％。2024年前四月特斯拉在中國的市占率從2023年的7.8％，下降到6.8％。

另一位消息人士表示，儘管特斯拉削減產量，最近又對中國銷售和充電服務團隊進行裁員，但該公司仍計劃2024年在中國市場銷售60萬～70萬輛汽車，全球市場銷售目標為200萬輛，與年初目標持平。

報導還提到特斯拉在最新的影響力報告中，未提及2030年交付2,000萬輛汽車的目標。分析認為，這是特斯拉將重點轉向無人駕駛計程車Robotaxi的另一個跡象，特斯拉正加速在人工智慧（AI）領域的突破，以帶來新的收入成長。