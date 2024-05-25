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改口 馬斯克反對美向陸EV加稅

指出中國未對特斯拉課額外關稅；另市場傳上海工廠Model Y將減產至少2成

特斯拉CEO馬斯克改口稱反對美國政府日前公布大幅調高中國電動車的關稅行動。圖／新華社
特斯拉CEO馬斯克改口稱反對美國政府日前公布大幅調高中國電動車的關稅行動。圖／新華社

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近一年特斯拉在大陸銷量
近一年特斯拉在大陸銷量

4月底剛旋風訪問中國大陸，並與中國國務院總理李強見面的特斯拉CEO馬斯克，近日突然一改過去呼籲華府以貿易壁壘抵禦中國電動車的說法，反對美國政府日前公布大幅調高中國電動車的關稅行動。他還說，中國沒有對特斯拉採取額外關稅措施。

另有消息指出，當前特斯拉在大陸市場陷入苦戰，為因應銷量下跌及當地同業的競爭，特斯拉計劃3月到6月將Model Y在上海超級工廠的產量削減至少20％，也不再重申其2030年交付2,000萬輛汽車的目標。

綜合外媒24日報導，馬斯克1月曾警告，中國電動車可能摧毀全球大部分車廠，需有貿易壁壘保護車廠免受衝擊。5月14日美國政府公布，8月開始大幅調高中國部分進口商品關稅，其中電動車關稅將由27％升至100％。

但馬斯克日前出席巴黎一場研討會時改口表示，他對美國向中國加徵關稅感到驚訝，抑制自由交易或扭曲市場不是好事，並強調，他跟特斯拉都沒有要求美國政府採取貿易壁壘措施。馬斯克說，特斯拉在中國市場的競爭相當激烈，在沒有關稅及特殊待遇下，仍有良好表現，因此他重申不贊成徵收關稅。

另一方面，在中國面臨銷量下滑危機的特斯拉，據傳3月以來已將其最暢銷的Model Y電動車，在上海工廠的產量削減至少兩成，且將持續到6月。

中汽協數據顯示，Model Y 3月在中國的產量在為4.95萬輛，4月為3.66萬輛，分別比2023年同期下降17.7％和33％。2024年前四月特斯拉在中國的市占率從2023年的7.8％，下降到6.8％。

另一位消息人士表示，儘管特斯拉削減產量，最近又對中國銷售和充電服務團隊進行裁員，但該公司仍計劃2024年在中國市場銷售60萬～70萬輛汽車，全球市場銷售目標為200萬輛，與年初目標持平。

報導還提到特斯拉在最新的影響力報告中，未提及2030年交付2,000萬輛汽車的目標。分析認為，這是特斯拉將重點轉向無人駕駛計程車Robotaxi的另一個跡象，特斯拉正加速在人工智慧（AI）領域的突破，以帶來新的收入成長。

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