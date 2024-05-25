轉進中南美 陸電動車銷量增8倍

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歐美國家抵制中國電動車之際，中南美洲成中國車企的最佳出口地之一。2024年前四月中國電動車在巴西的銷量較2023年同期大增8倍。巴西民間智庫指出，電動車在中南美正處黎明期，消費者對這些技術感到新鮮，加上價格實惠，中產階級樂於購買。

日經中文網24日報導，中國正致力擴大汽車出口，中南美國家是一個巨大的承接市場。從2024年前三月中國對全球各國的汽車出口總額（以美元計）來看，巴西排名第四，墨西哥第五。

進一步看巴西汽車市場，巴西汽車銷售商聯合會數據顯示，4月包含乘用車和小型商用車的新車銷量年增37％，達到20.8萬輛。按品牌來看，歐洲斯泰蘭蒂斯（Stellantis）旗下的飛雅特、德國福斯和美國通用汽車三強，占有50％的市占率。

報導指出，巴西利用甘蔗等製成的乙醇正在普及，利用與汽油混合的彈性燃料行駛的汽車占據大部分需求，但中國企業試圖透過擅長的純電動車（EV）和插電式混合動力汽車（PHV）等打開巴西市場。2024年前四個月中國車商在巴西的銷量達4.8萬輛，較上年同期大增8倍。另據巴西電動汽車協會（ABVE）公布的數據顯示，2023年電動車（包含EV、PHV、混合動力車HV）銷量比2022年增加91％，達9.4萬輛，創歷史新高。排名前五的品牌中，中國車企有比亞迪、奇瑞汽車和長城汽車三家企業入榜。