陸產能過剩 葉倫籲G7築反對之牆

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美歐在G7財長會議對中國產能過剩的立場

七大工業國（G7）財長會議24日在義大利登場，議程之一就是聚焦中國產能過剩問題。美國財長葉倫（Janet Yellen）呼籲成員國團結一致，築起「反對之牆」，但未要求仿效美國增加關稅。

綜合外媒24日報導，來自美國、日本、德國、法國、英國、義大利和加拿大等G7成員國的財長和央行行長，24至25日齊聚義大利北部湖濱小鎮斯特雷薩。

稍早前，美國拜登政府14日宣布對中國進口的電動車、電池、太陽能板、半導體等七大類產品課徵高額關稅，歐盟並未宣布立即跟進，葉倫呼籲美國與歐洲透過「具有戰略且團結一致」方式，對抗中國產能過剩問題，以確保大西洋兩岸製造業者的生存。

葉倫表示，針對中國產能過剩，美國和歐盟形成一條統一戰線至關重要，但她並無要求其他國家仿效美國增加關稅，或者調整貿易政策來配合美國。

對此，法國財長勒梅爾（Le Maire）表示，避免與北京爆發貿易戰是必要的，「貿易戰不符合美國、中國、歐洲或其他國家的利益」，但G7也必須保護自己的產業利益。

義大利經濟部長喬捷堤（Giancarlo Giorgetti）則認為，歐盟跟進美國的高關稅政策只是時間問題而已，「美國採取這種強硬政策，歐盟能需要考量是否仿效。」

另外，G7財長會議召開之際，歐盟執委會23日表示，已開始對自中國進口的賴氨酸展開反傾銷調查。賴氨酸是一種在人類和動物飲食中發揮關鍵作用的氨基酸。歐盟執委會發言人表示，這一決定是在「歐盟業者提交包括中國生產商不公平貿易行為證據的投訴」之後做成的。

法國公司Metex抱怨中國賴氨酸製造商的傾銷行為，使其陷財務危機。該公司是歐洲唯一生產這類氨基酸的工廠，若到27日仍未找到買家，恐將關門倒閉。