活絡房市 逾70城推住房以舊換新

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近期大陸各地為活絡房市、暢通交易鏈，推動住房以舊換新消息頻傳。初步統計，截至目前至少有71城市推出以舊換新政策，在大陸多部會祭出多項提振房市措施後，更多城市加速落實以舊換新，明確鼓勵或推動國企收購買房者手中的中古屋。

人民網24日報導，以舊換新通常是在商品消費中，消費者把舊商品交給商家，藉此換取一定面額的抵扣券，往往作為提振消費、擴大內需、提高資源利用率等的有效措施，常見於家電、汽車等消費。如今，此一概念已拓展應用至債務嚴重、景氣低迷的房地產領域。

大陸的住房以舊換新主要有三種方式：一、直接收購用於保障房；二、透過與中介合作加快舊屋出售並購買新屋；三、向相關買房者發放契稅補貼。

澎湃新聞報導，一線城市方面，深圳、上海稍早已推出以舊換新活動，皆採取提前鎖定新屋房源並優先出售舊屋的「代售購新」模式。此外，廣州22日發起住房以舊換新活動倡議。換房人以自願原則參與以舊換新活動，即計畫出售中古屋，並在該市購買新屋。第一批共計122個房地產項目參與，分布在廣州11個區。

至於安徽蚌埠、淮北等更多城市明確國企將收購中古屋。湖北武漢礄口區22日公布措施，提出支持區平台公司透過收購中古屋，用於市場化租賃住房或保障性住房等方式，展開住房以舊換新，擴大新屋房源覆蓋面，分批有序推進。

平安證券表示，以舊換新有利於暢通新屋、中古屋置換鏈、協助縮短交易週期、促進新屋銷售去化。收購模式由地方國資或地產商直接收購居民舊屋，在賣房階段將更具效率。

市場人士分析，目前掛牌出售中古屋的客戶，不少有改善性換房需求，而賣房難、週期長、折價多等因素成為換房障礙。推出以舊換新政策，可減少居民換房障礙，推動房地產業平穩健康發展。