阿里發股東信 將攻AI創新

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大陸電商巨頭阿里巴巴新管理團隊23日發出上任後的首封股東信，信中提及將繼續投資兩大領域：一、加速核心業務增長。二、保持基礎技術的領先，以及包括AI（人工智慧）在內的創新。

截至台北時間24日晚間9時34分，阿里美股開盤後下跌0.45％，報80.44美元。阿里港股24日收跌0.64％至港幣78.15元，但近一個月累計上漲7.05％。

星島網報導，署名阿里巴巴集團主席蔡崇信、阿里巴巴集團執行長吳泳銘的股東信強調，未來十年，沒有哪個行業能免於AI帶來的顛覆。AI不會為舊的做事方式提供保護，而是重新點燃阿里的創業激情和想像力。阿里的每個業務都有大量應用情境，所有情境都能透過AI創造更大的價值。同時AI的部署將增加運算需求，進而推動阿里雲的增長。

信中指出，在過去25年內，阿里經歷不斷成長，也出現一些「大公司病」。接下來的十年內，將再次視自己為一家新創企業，堅守「讓天下沒有難做的生意」的初心。將秉持長期主義，「為今天而取捨，為明天而投資」。

另一方面，阿里巴巴24日宣布，發行45億美元2031年到期的可轉換優先票據，並可根據反應加碼多發行5億美元，即集資總額達50億美元，票據利率為0.5％。票據發行所得集資淨額將用於為同步回購、提供資金給現有股份回購，以及為訂立限價看漲交易（Capped Call Transactions）所需成本提供資金。