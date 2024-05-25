香港恒生指數 終止連續四周漲勢

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美國聯準會（Fed）23日公布本月的議息會議紀錄，言詞大致中性，但取態有偏鷹的跡象，其中一個原因是，聯準會不認為控制通膨取得足夠的進展。

美國2024年4月整體通膨年增3.4％，雖然通膨率已較2023年4月的4.9％回落，但已在3％或以上徘徊十個月。撇除能源及食品以後，2024年4月核心通膨為3.6％，創近三年的低位，不過在半年前已處於4％以下的水平，通膨率回落的速度緩慢。按月計，核心物價增幅在2023年6月底為0.195％後，2024年4月已回升至0.3％，從這角度看，控制通膨的進展確實有限。

住屋是核心通膨中重要的一部分，而增幅正逐漸回落，可以想像的是，住屋以外的核心通膨（Core Core）的進展並不理想，4月年增幅為2.6％，高於聯準會的目標。

遏止通膨的進展緩慢，有部分官員認為現時的利率並不夠限制力，因此長遠的利率有可能高於預期，而且經濟增長也有可能因為高利率變得更慢。官員更樂於將利率維持在高位，如果通膨問題轉差，有部分官員認為進一步收緊貨幣政策也是恰當。

另外，美國不少的經濟數據仍然強勁，5月的綜合PMI為54.4，高於4月的51.3及預期51.1。製造業PMI略有增長，但貢獻最多的是服務業PMI，5月的數值為54.8，是過去一年最高的增長率。經濟數據不錯，或令通膨更難高速回落。可幸的是，現時通膨並未有明顯的跡象，2024年內轉向降息仍然是較有可能的情景。

中港方面，香港恒生指數終止了連續四周的漲勢。回顧近幾周恒生指數表現，主要圍繞數個因素推動大市走高，（1）外資加大資金流入港股市場，推動成交上升；（2）科技股業績表現；（3）傳出大陸政府考慮減免大陸個人投資者經港股通收取的紅利所得稅；（4）大陸房市政策出台等等的因素帶動。惟本周有關消息則相對淡靜，市場亦藉機回檔，從高位回檔約1,097點，約為本次漲幅的30％左右。

藉此機會，與大家簡單看看資金流的情況，以觀察目前市場動態。本次我們將會針對銀行及房地產行業的資金流情況。

在銀行股方面，自市場傳出有機會減免經港股通的紅利股息稅後，資金流入大陸銀行股的速度明顯加快，其中，最受市場追捧的為中國銀行及建設銀行，而前者早於3月初資金流入已明顯加快，推動股價形成新升浪，而後者則受惠於較高股息率及AH股差價較寬，對比其他銀行股資金短期增量最為明顯。

惟減免紅利稅仍然未有進一步消息或被確實，投資者在追蹤資金流向部署外，仍然需要留意基本面發展。

房地產股方面，大陸中央推出了不少針對供應、需求及地方政府可收購存量商品住宅房的政策後，市場同樣明顯加快了資金流入的速度。回看過去一年大陸房地產股的資金流表現，龍湖的累計一年資金流向最值得留意。

其實，在過去大陸房市債務問題爆發的過程中，龍湖一直傳遞不同安撫市場情緒的訊息，例如多次提前還債，緩解市場憂慮的現金流動性不足問題，以及其低資產負債率及再融資能力，都反映市場對於龍湖的認可。但對於整體房地產而言，長遠仍然需要得到數據上的支持，例如銷售數據持續回升。