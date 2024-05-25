成長13％！華南金總資產逾4兆再創新高

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華南金控經營績效

華南金控總經理李耀卿24日在法說會中強調，獲利及業務動能持續穩健向上，華南金第一季淨值持續創新高，華南金與華南銀行總資產同步站上4兆元大關。華銀因新增二檔熱門ETF的保管，含統一台灣高息動能ETF（00939）、元大台灣價值高息ETF（00940），基金保管規模首度破1兆元，躍居市場第二，今年金控獲利將穩健持續向前邁進。

在景氣方面，李耀卿說，今年以來全球經濟展現韌性、製造業景氣逐步改善、國際貿易回溫，台灣在AI議題持續發酵下，帶動出口復甦，表現優於預期，國內勞動市場也表現穩健，台股站穩2萬點後，投資氛圍依舊熱絡。

然俄烏戰爭、以巴戰爭等地緣政治風險仍持續影響中，且通膨回落速度緩慢，美國降息時程不斷延遲，再加上歐美商用不動產市場持續承壓、大陸面臨經濟復甦緩慢及房市低迷困境，這些不確定因素都持續影響全球經濟走勢，華南金將動態調整營運和策略。

華南金第一季自結稅後純益56.34億元，年成長12.7％，每股稅後純益（EPS）為0.41元，淨值續創新高，上升至2,174億元，年增12.7％。華銀首季金融商品投資（含兌換）淨收益及手續費淨收益大幅成長帶動下，自結稅後純益50.46億元，年成長8.2％，EPS 0.52元，占金控獲利貢獻84％。

展望未來，李耀卿說，華南銀行高資產業務3月26日開業，未來希望成為高資產客戶的全方位財務管家，也規劃華銀聯手華南金AMC，擴大推展不動產理財服務。

法人關注未來股利政策，華南金今年已通過擬配發現金股利每股1.2元，股票股利0.1元，合計1.3元，總股利與現金股息雙創18年來新高，也是金控創立以來次高水準。

李耀卿說，長期希望能有穩定的股利政策，前提是有穩定獲利，因此只要有獲利，除會先留下來使公司因應未來成長獲利所需的資金後，其餘就是現金分配給股東，若整體發放率還有不足部分，也會搭配股票股利，未來股利也會看獲利情形，希望能有長期穩定的股利政策。