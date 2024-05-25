華銀首季SWAP收益27億 年增4成

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

華南銀行首季SWAP（換匯交易）收益約新台幣27億元，較去年同期成長約4成，主要是因為增加SWAP部位，預估上半年SWAP收益約35～40億元，約去年同期的9成；在美國升息持續延後下，華銀評估今年全年SWAP收益約80至90億元，較去年的100億元僅小幅下滑，約是去年的8成多。

華銀主管評估，美國降息時間延後，對今年SWAP收益有利，不過第二季之後將持續採審慎態度，整體SWAP部位操作將配合存款及全行資金狀況，視台美利差曲線變化，動態調整結構。接下來將伺機增加債券投資，布局公債、信評較佳的公司債或金融債。

華銀的內部最新預估美國可能在9月首次降息，全年視經濟通膨走勢，可能降息2碼，分別落在9、12月各降息1碼。台灣3月升息半碼後，利率已來到相對高點，預估再升息機率不高，將維持現行緊縮力道更長一段時間。

在債券投資上，華銀將參考內部觀點，持續評估升息循環後期，逢殖利率高檔伺機布局年限5年內、信用評等較高的優質債券投資標的，台債部位擬增加約新台幣100億元，國外債部位擬增加約新台幣300億元。

股票部份，AI浪潮將加速推動科技創新，將持續檢視個股的基本面、技術面及籌碼面，適時來回操作具有競爭力且較不受景氣波動影響的優質標的，優先考量產業前景較佳且具備競爭優勢的企業，如半導體族群及受惠於AI商機運用的類股，另對不動產開發業較為審慎。

在海外據點設立進度上，華銀強調，今年會積極進軍日本，因台積電到熊本設廠，台商對日投資日增，華銀正評估日本設點，東京、大阪、福岡等地都有可能，希望跟著客戶腳步前進，掌握台積電供應鏈前進日本融資商機，提供台商金融協助與服務。美國新據點，可能在南部，如德州等地設點。