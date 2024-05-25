薛香川屆退 黃志宜接台彩董座

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中信金24日公告指派子公司台灣彩券新一屆董事及監察人，原本9席席次縮減至6席，其中，董事名單上未見到現任台彩董事長薛香川及副董長吳春臺，據了解，薛香川因任期屆滿、屆齡退休，將繼續擔任顧問，而台彩董事黃志宜將接任董座，舊任任期將在6月17日屆滿、新任期生效日為6月18日。

薛香川當年是因為「公益」才到台灣彩券，且是因為聽到中信慈善基金會董事長辜仲諒提及，中信競標公益彩券是希望幫助他人，讓整個社會都受益，才讓薛香川願意出任台彩董事長，沒想到一接就是14年。

薛香川2010年3月接任台彩董事長後可說是蓽路藍縷，從當年的「每周都怕開獎，因為一開獎（備償）就要賠3.5億元」、前三年都虧損，業務量不到還會被財政部罰錢，十多年下來，現已成為全民小金庫，去年12月為政府創造的公益彩券盈餘達新台幣52.63億元，且第四屆公益彩券累積政府彩券盈餘達2,956.82億元，有50％供地方政府辦理社會福利、45％供政府補助國民年金，其餘5％則挹注全民健康保險準備，如今屆齡退休可說是功成身退。

知情人士透露，薛香川屆齡退休、黃志宜接棒從5月時就有端倪，5月21日威力彩頭彩中獎人捐助記者會上，除了雲林縣長張麗善、薛香川及台彩總經理謝志宏外，黃志宜也有到場。

據重訊公告，台灣彩券新一屆董事及監察人共計6席，包括台彩董事黃志宜、中信金行政長高人傑、中信金董事辜仲諒長子辜昱銓，及新面孔中信銀財管事業處總處長隋榮欣、中信金資安長辛允中，及台彩監察人楊松明。

除薛香川及吳春臺不在新任名單內，台彩董事陳金榮、陳元保、林文祥也不在新任名單內。