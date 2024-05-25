安養信託首季衝1,166億 年增54％

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台灣明年將進入超高齡社會，信託公會理事長邱月琴表示，結合財產管理及人身照顧的安養信託，將是未來超高齡社會的重要因應工具，信託公會推廣已有一定成效，安養信託首季受益人數達到14.74萬人、年增81％，累積信託財產本金已約1,166億元、年增率54％。

邱月琴表示，目前「信託業跨產業結盟合作業者資料庫」登載的合作業者約有892家，其中與安養信託相關的有670家，類別包括照顧業者、醫療院所、科技業者等，信託業者透過與醫療產業合作，如：雲端健康管理系統，整合血壓等五大生理量測，搭配醫療健管服務，可協助客戶掌握健康狀況。

信託公會也與聯卡中心合作，研議建置「信託帳戶給付資訊交換介接平台」，以介接信託業與跨業結盟商店的給付資訊，大幅增加客戶支付便利性。

在人才培育部分，信託公會2021年起推出「高齡金融規劃顧問師」認證制度，讓學員具備面對高齡客戶所需的綜合性完整觀念；在加強宣導部分，信託公會以「普及」與「深耕」為核心，以「分眾」內容搭配「創新」媒介的策略辦理宣導，信託公會所接觸的大專院校及高中職推廣已達27所，參加人數達3,524人，影片點閱已達21.9萬次並持續累積。

在普及安養信託觀念方面，信託公會規劃「村里辦信託宣導行腳計畫」，與信託業者合作在全國村里辦舉辦說明會，推動宣導安養信託的重要，業者自2023年9月起透過舉辦說明會、研究會將信託廣為宣導，宣導對象涵蓋各社會各階層，包含基金會、教養院、醫療院所、長照中心、社工師事務所及會計師事務所等，並積極與地方組織機構合作。

信託公會秘書長呂蕙容表示，在超高齡社會的浪潮下，安養問題一直是社會關注的焦點。通過提前布局安養信託，已看到相當的成果，希望成功經驗能激勵更多的機構和社會各界，進一步推動安養信託的普及化及永續發展。