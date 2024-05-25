新台幣周線連二黑 貶0.16％

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美PMI數據優於預期，美債殖利率走揚、美元指數站上105，台北金融市場24日股匯雙殺，主要亞幣示弱下，新台幣也跟貶，新台幣終場收在32.258元、小貶1.2分，總成交量量15.75億美元；本周新台幣僅小貶5.2分或0.16％，周線收連二黑，但在九大主要亞幣中，本周新台幣成為「抗貶王」。

匯銀主管指出，本周受美國聯準會會議紀錄及輝達財報亮眼，市場消息面多空大致抵銷，且市場上沒有更重磅題材，對聯準會降息也反應差不多，導致匯市陷入盤整格局，市場交易量縮，沒有量能助陣，大致在區間內震盪為主。

觀察新台幣匯率在4月底一度貶至23.6元價位，但進入5月後隨台股震盪走強，累計至今已升值逾2.84角。匯銀主管認為，5月沒意外將是今年首度月線收紅，「就過去經驗，5、6月新台幣應會偏弱」，但5月匯價順利由黑翻紅，將是後續逐步走升的關鍵指標。

根據央行統計，本周美元指數走揚，主要亞幣全數收黑，但新台幣本周僅小貶0.16％表現最抗貶，其次為印尼盾貶0.23％、人民幣貶0.28％、星幣貶0.37％、馬來幣貶0.71％、日圓貶0.78％、菲律賓披索大跌0.98％、韓元下殺1.07％、泰銖重貶1.42%跌幅最深。

外匯交易員認為，近期匯市交易量縮，每日總成交量大致在14～15億美元左右，盤中失去方向性，外資有進有出、進出口商操作也先休兵，新台幣一方面貼著美元走勢，另一方面又受台股創高拉抬，大致呈現緩升走勢，靜待下周美國個人消費支出物價指數（PCE）結果，為市場提供更多指引。

交易員預估，下周進入月底，出口商有實質拋匯需求，短線新台幣預計先在32.2～32.3元區間偏升盤整，除非外資又大動作外逃、強力壓制出口商拋匯量能，匯價才可能突破32.3元價位，但目前來看外資應是維持雙向操作為主。