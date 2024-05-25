台中銀今年配0.96元股利 創高

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台中銀行24日召開股東會，由3月甫回鍋、接下董事長重任的施建安主持，台中銀2023年全年稅後純益68.21億元，每股稅後盈餘（EPS）1.31元，創歷史新高，每股合計配發0.96元股利，亦創新高。

台中銀總經理賈德威表示，今年國內外情勢暗潮洶湧，台中銀將持續穩健營運並積極佈局；去年台中銀拓增東南亞第四個據點越南胡志明代表人辦事處，未來也希望在東南亞海外布局能持續發展。

施建安在3月臨危受命接下董事長一職，並主持今年股東會，通過2023年度盈餘分派案，每股配發股票股利0.56元、現金股利0.40元，創下歷來股利最高紀錄；及盈餘轉增資發行新股案，自2023年度可分配盈餘中提撥股票股利約29.27億元，發行新股約2.927億股。

展望今年，賈德威表示，國內經濟和國際情勢，仍充滿暗潮洶湧的變化，包括通膨、FED降息、或國內高房價和通膨的壓力，種種因素下，台中銀仍然在公平待客、普惠金融、資訊安全，及績效管理和永續經營、ESG的議題上面，持續布建業務主軸、穩健營運。

台中銀指出，今年經營策略其一，即是全力配合政府推動新南向政策，協助拓展海外市場。賈德威表示，台中銀去年國內分行據點有長足發展，包括新成立頭份、汐止和安平分行，海外據點則在去年6月成立越南胡志明代表人辦事處，是繼馬來西亞納閩分行、吉隆坡行銷服務處、沙巴亞庇行銷服務處、檳城行銷服務處等據點後，最新的東南亞據點。未來也希望在東南亞海外布局能持續發展。

另外，關於台中銀新總行大樓、位於台中市7期的新台中地標「台中之鑽」，台中銀表示，包括鋼構工程、地上結構工程，以及地下開挖及結構工程皆已全數完成，目前進行室內設計和裝修工程等，預計在2026年7月1日前進駐新大樓。