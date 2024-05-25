SEC批准以太坊現貨ETF 以太幣大漲

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美國證券交易委員會（SEC）批准以太坊現貨ETF加入市場，雖券商還需要時間申請上市，但以太幣近五日漲幅逾20％，23日漲破3,800美元，專家預測未來將會吸引更多資金流入以太幣，價格可能會持續、穩定，在此之前市場已消化並反映消息在幣價上，預期本周會有一波震盪、下周重新走高，今年牛市高峰上看9,900美元。

幣修學分共同創辦人周律辰指出，美國SEC在批准以太坊現貨ETF，市場已預期通過的可能性高，事先反映在價格上，加上市場擔憂以太幣證券化後，恐促使虛擬貨幣的交易監管成為下一個目標，影響以太幣進行質押的合法性，預期本周將有一波利多出盡，短暫使幣價回落的狀況。

但周律辰也提到，若以長線預測觀察，今年仍有機會見到幣圈的牛市高峰，據歷史觀測及技術線圖分析，今年牛市高峰比特幣上看10萬美元，而以太幣對比特幣的比值約在0.09～0.1左右，也就是說，以太幣有機會突破9,900美元。

幣安執行長Richard Teng表示，美國SEC批准多檔以太坊現貨ETF，是近期數位資產業具指標性的里程碑，也是標誌著數位資產在傳統框架內獲得更高認可與廣泛接受。在獲得批准前，已有27檔以太坊ETF在七個區域市場進行交易，還有32檔比特幣現貨ETF在五個不同區域交易，雖然美國並非首個通過以太坊現貨ETF的市場，但美國有一定影響力，讓已活躍的數位資產ETF市場更加活躍。

Richard Teng認為，美國SEC的批准不僅鞏固以太坊作為資產的合法性，且提升數位資產生態圈的地位、可及性和成長潛力。以太坊現貨ETF的資本配置可能會持續、穩定，而非劇烈波動，這與美國比特幣現貨ETF的情況相似，比特幣現貨ETF在前五個月內帶來超過133億美元的資金流入，可以預期以太坊也會出現相同的發展軌跡。

Richard Teng提到，這項最新進展將導致數位資產進一步受到監理機關的承認，可能使全球數位資產，無論是比特幣、以太幣或其他幣種，更主流地被採用。