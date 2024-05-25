松菸商圈店租單價 首見破萬

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台北市信義區去年租金單價逾億元店面

大巨蛋營運為東區商圈帶來新人潮及商機，松菸商圈迎來首件實價租金單元逾萬元的店面租賃案，據最新統計的實價登錄顯示，松山文創園區旁巷弄一間三角窗店面以月租金17餘萬元出租，為松菸商圈首次出現單價破萬元的租金，未來將由保養品牌進駐。

2011年開園的松山文創園區發展至今十餘年，商圈店面租金單價持續高漲，位於忠孝東路四段553巷一處店面，面積僅約14.3坪，去年12月以總價17.07萬元出租，租金單價達1.19萬元，為忠孝東路四段553巷以東至基隆路一段的松菸商圈中，首次租金單價破萬元的交易。

該店面過去為主打文青氛圍的「十間茶屋」承租，目前則正進行裝修，未來將由保養品牌「19again」進駐。

大家房屋企研室主任賴志昶分析，過去忠孝東路四、五段若有單價破萬元的店面租金交易，較常出現在捷運忠孝敦化、忠孝復興一帶的東區商圈，忠孝東路車流量大，店面招牌廣告效益高，吸引品牌商家進駐，不過近期台北市發展軸線東移，信義計畫區光環加持之下，加上大巨蛋帶動商圈人潮，讓光復南路以東也逐漸出現單價破萬元的金店面。

住商不動產仁愛光復店經理黃獻寬表示，松菸商圈，過去租金行情每坪約7,000～8,000元即是頂標，該店面位處松山文創園區出入口第一排，且為三角窗店面，曝光度頗佳，加上坪數小、租金總價在20萬以內，為品牌可負擔租金範圍，近期大巨蛋營運、誠品24小時店進駐，頗具發展前景，拉升高租金水準。