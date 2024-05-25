富采大改組 范進雍、唐修穆輪調

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富采控股24日宣布人事異動，經董事會決議，旗下子公司晶電總經理范進雍與隆達總經理唐修穆，職務將進行輪調，自2024年7月1日起，唐修穆將擔任晶電總經理，范進雍則擔任隆達總經理，劉興嘉將接手富采財務長暨發言人職務，此為富采投控成立以來，最大幅度改組。

業界人士分析，富采的人事異動有助於集團內合作更為順暢，此外，劉興嘉擁有友達大陸財務長的背景，在財務圈的資歷將有助於富采在財務上的整頓。

而富采的庫藏股執行進度神速，公司公告第二波買回進度，總計買回7,500張自家股票，累計富采已經買回1.49萬張庫藏股，對照1.5萬張原定買回目標，執行進度高達99.3％，富采原定買回期限為6月10日，從富采公告的買回進度，此次庫藏股可望提前達陣。

富采表示，董事長彭双浪積極推動One Ennostar集團的變革轉型，從經營策略、組織融合及人才培育等多方面同時推進。透過此次高階主管的輪調，上下游合作將更為緊密，可加速推進富采「3+1 長期發展策略」，使集團於車用、先進顯示、智能感測三大應用領域與新興市場的技術和產品布局更為完善。

范進雍擁有光電產業完整的管理經歷，前瞻部署次世代顯示技術Micro LED，在先進顯示、智能感測、車用等領域皆與客戶共同研發具市場性的應用產品。

唐修穆熟悉LED磊晶與晶粒技術及製造領域，對製程研發、生產和供應鏈管理、業務和營運等領域皆積累豐富的領導經驗。