走著瞧併荷蘭防詐服務商

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防詐及資安公司Gogolook（走著瞧-創）24日宣布，以450萬歐元、約新台幣1.65億元，併購荷蘭的防詐服務商Ecommerce Operations B.V.，預計第三季前完成交割，Gogolook認為，兩家公司彼此互補，透過此次併購，有助於Gogolook擴展歐美市場及加速進入企業市場。

Ecommerce Operations B.V.成立於2012年，其主要的產品為數位防詐服務ScamAdviser，該服務掌握全球超過5,500萬網域資料，具備網域風險評級技術，龐大的資料，預期在AI運算的加持下，將有許多創新的可能性。

ScamAdviser亦與歐美超過50個跨國組織單位合作。另外，企業端客戶涵蓋全球社群媒體服務商、資安大廠及搜尋引擎等網路服務業者。每月也有超過650萬名消費者透過ScamAdviser網站主動查詢陌生連結風險，其中約有三成使用者來自美國、三成來自歐洲。

Gogolook共同創辦人暨執行長郭建甫指出，這項交易對 Gogolook的未來成長性深具意義。ScamAdviser將可為Gogolook 打開兩扇大門，首先是協助Gogolook跨入歐美市場，具備國際營運的能力。另一項助益，則是加速Gogolook快速跨足企業防詐服務。

以Gogolook 2023年全年營收來看，企業端服務營收僅占4％，未來ScamAdviser加入後，企業用戶的服務能量將可有效提升。另一方面，Gogolook目前來自亞洲的營收占9成以上，併購 ScamAdviser後，預期可加速讓Gogolook跨出亞洲，切入歐美新市場。

行政院於5月初通過打詐新四法，未來會敦促各大企業落實防詐。而新政府上任後，包括總統賴清德、行政院院長卓榮泰、數位發展部部長黃彥男、金管會主委彭金隆，都將「打詐」視為施政的重點，未來Gogolook將持續透過科技實力，與更多政府單位展開防詐合作，積極發揮社會與商業的影響力。

展望未來，Gogolook表示，即使不計算此次收購後所併計的營收，今年目標持續穩定成長，今年的目標仍是獲利要倍數成長。