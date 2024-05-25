亞洲唯一 永笙生技續獲美補助

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永笙生技（StemCyte）在台美同步宣布，與美國政府委託的加州州立大學戴維斯分校（UC Davis Health）簽署合約，「加州臍帶血細胞庫收集計畫（California State Umbilical Cord Blood Collection Program）」，這是永笙連續獲得美國政府補助支持的臍帶血細胞庫收集計畫。

永笙表示，今年將進一步擴大與UC Davis Health合作，計劃在加州的棕櫚泉（Palm Springs）和薩克拉門托（Sacramento）兩個區域設立新的公立醫院收集點。這不僅是台灣唯一，更是亞洲唯一，私人細胞治療公司連續獲得美國政府長期肯定與支持。 此外，看好國際細胞治療產業上升趨勢，永笙持續強化在細胞治療領域國際化的投資，不僅有一項產品RegeneCyte正在美國FDA藥證申請審查中，還有兩項產品在美國FDA二期臨床執行中以及一項正申請二期臨床。

永笙致力推動臍帶血細胞庫的種族多樣性，並透過此收集計畫協助提供數千單位臍帶血移植。在此贊助支持下，進一步擴大美國國家骨髓捐贈計畫（NMDP）的臍帶血細胞庫多樣性，確保各個種族的人都能有機會配對到基因相容的臍帶血細胞庫。永笙指出，全球第一個臍帶血幹細胞治療長新冠的二期臨床已在美國收案完畢，預計年底到明年初解盲。