築間燒肉本命 插旗永和

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搶200億元燒肉市場商機，興櫃連鎖餐飲集團築間餐飲集團24日宣布推出全新日式燒肉品牌「築間燒肉本命」，以日式居酒屋概念進入日式燒肉酒場市場，首店將於31日插旗新北永和，開在台中的二店預計第三季營運。

台灣燒肉市場年產值超過200億元，築間挾個人燒肉品牌「燒肉Smile」打入日式燒肉市場的成功經驗，陸續開出吃到飽系列的「本格和牛燒肉放題」及主打高檔精緻日式燒肉的「繪馬別邸」。築間並自2023年底開始投入韓國烤肉市場，陸續推出主打高客單的「紫木槿韓國烤肉」及主打個人套餐「朴庶韓國烤肉」雙雙開出亮眼成績單。築間表示，目前旗下燒肉品牌營收約占集團全品牌營收的25％。

受惠展店效益與報復性消費加持，築間2023年合併營收57.63億元、稅後純益3.55億元 ，每股稅後純益（EPS）8.61元。2024年第一季合併營收14.64億元，年增率4.46％，累計前四月合併營收18.97億元、年增1.06％。

築間集團積極擴大海內外餐飲市場版圖；在國內，築間持續於台灣北、中、南地區打造集團品牌聚落，並將旗下品牌陸續納入聚落，創造聚客效益；海外市場部分，除「築間酸菜魚」已插旗香港銅鑼灣，第二季集團也預計再推動旗下「築間幸福鍋物」及「燒肉Smile」進軍香港旺角，年底前則規劃至日本開出首家直營店。目前也正積極籌備人氣個人燒肉品牌「燒肉Smile」進軍馬來西亞等東南亞市場。築間持續擴大集團在餐飲市場版圖，期能創造營收規模經濟，帶動業績成長。