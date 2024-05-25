晶碩下半年營運 拚登高峰

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晶碩近五個季度營運表現

晶碩（6491）24日舉行股東會，董事長郭明棟表示，為強化長期競爭力，會投資更多研發經費，持續加大新產品、新技術的研發力道，目前已有200多位研發人員，今年預計投入超過新台幣6億元的研發費用；相關成果將會於近一、二年陸續浮現，實現高毛利、帶動公司營運成長。

晶碩第一季營收17.25億元、稅後淨利5.1億元，毛利率57.7％、每股稅後純益（EPS）6.54元。法人預期，晶碩第二季營運有望優於第一季，而今年營運表現預估呈現逐季成長，高峰有望會落在下半年。

儘管今年宏觀景氣仍存在許多不確定性，晶碩仍看好隱形眼鏡產業成長動能。總經理楊德勝指出，隱形眼鏡屬於民生必需品，目前觀察包括近視人口、日拋產品、矽水膠材質，以及功能性鏡片的使用者仍持續增加，長期而言估計全球隱形眼鏡市場仍可維持4％～6％的成長率。

郭明棟說明，產品研發及製造能力是晶碩競爭利基之一，公司自成立以來始終維持完整研發團隊，致力於原料配方、光學設計、製程技術、自動化生產設備等的關鍵技術研發。去年研發經費為5.9億元，較2022年增加3％，共新增46件專利及43件產品證照。

晶碩今年預計投入超過6億元的研發費用。據悉，晶碩未來新產品、技術發展方向包含開發彩妝圖紋輔助設計4.0，以精進圖紋自動生成及配色技術提供客戶選擇多樣性，小批量彈性生產系統3.0，因應未來更多少量多樣生產需求，以及導入AI數位轉型持續精進生產良率及產品品質。同時，也會持續開發功效型隱形眼鏡，期使配戴者在進行視力矯正的同時，也能因應外在環境與自身免疫反應所帶來之眼部疾病，提升生活舒適性。

全球布局方面，晶碩在日本除了開展月拋彩片、散光彩片及多焦彩片業務外，第二季及第四季將分別展開矽水膠日拋透片及日拋彩片的銷售。歐美市場則持續推展矽水膠、散光及多焦產品，並透過多樣化的水膠材質及光學設計，拓展產品組合。中國大陸方面，由於同業殺價競爭及品牌內捲等挑戰，會堅守產品質量與聲譽，並提供更短交期。