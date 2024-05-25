中釉搶攻電子 旗下半導體廠年底試產

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中釉（1809）今年首季走出窘境，去年幾乎全線衰退的東南亞市場復甦反彈、獲利改善，其台灣通霄廠產業園區也已在5月獲得建造執照，旗下半導體材料子公司預計年底建廠試產，後續也有望助中釉打入電子等更多科技應用領域。

中釉24日舉辦法說會，今年首季營運較去年有明顯回暖。中釉去年東南亞市場普遍大幅衰退，孟加拉營收減少1.6億元衰退19％、泰國減少1.3億元衰退40％、馬來西亞減少7,524萬元衰退52％。

今年則扭轉態勢，中釉首季在孟加拉市場合併營收1.92億元，年增11％；泰國約6,200萬元，年增44％；馬來西亞約2,700萬元，年增238％。各地獲利也明顯改善，不同於去年在台灣、大陸、印尼合併營業毛利均呈現衰退，今年首季則幾乎全面成長。

中釉總經理蔡松祐評估各市場指出，台灣內需隨著房市景氣保持平穩；大陸因房市不景氣與倒帳問題較大，公司將注重風險控管、縮減當地營業規模；孟加拉仰賴進口，加上對大陸徵高反傾銷稅，因此在當地打下不錯基礎，將持續提升市占。

市場關注中釉通霄園區與科技應用方面進展。中釉指出，台灣通霄廠產業園區已完成初步基礎建設，於5月取得建造執照，已委託專業機構與幾個廠商洽談中。

蔡松祐表示，涉氟化彈性體等半導體材料的子公司夸特科技已在通霄園區開始建廠，預計今年底能完成建廠與小量試產，與夸特的合作關係也有助中釉將業務版圖延伸至電子產業。

在已成營收動能的車燈螢光玻璃方面，蔡松祐指出，產品雖面對歐系廠商與日韓對手競爭，但客戶都對公司產品發光效率、穩定性很滿意，具有性價比優勢。至於市場盛傳中釉在CCL（銅箔基板）有合作與進展，蔡松祐表示，目前還沒有明確的進度與結果，但公司對CCL、玻璃基板、陶瓷基板等相關領域，都很有興趣去探索。