興櫃周漲幅 益鈞環科*奪冠

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興櫃周漲幅前十大

本周興櫃市場熱鬧非凡，受惠輝達帶動電子族群及內資資金下半周回流中小型股，同時接續衝刺後520行情及6月初的COMPUTEX展的題材發酵，周漲幅冠軍以政策作多的綠能環保股益鈞環科*（6912）大漲130.75％奪下，光電業的研晶（6559）則以周漲54.71％位居亞軍，切入輝達供應鏈、上周漲幅奪冠的AI概念股驊陞（6272）在本周仍擠進前三，以漲幅50.43％拿下季軍。

據統計，本周321檔興櫃股有132檔維持平盤以上，占比41％，與上周占比39％相較，平盤以上家數重返4成以上；加權指數上半周在輝達財報利多、台積電攻上歷史新高等帶動下，整周漲幅達1.44％，櫃買指數雖上半周資金流入大型權值股而進入盤整，但仍力守5日線多頭防線，到了24日內資買盤回歸中小型股，激勵櫃買指數周漲1.31％，加權指數則在創高後於24日盤整，市場下周有望追捧中小題材股，進一步帶動興櫃表現。

本周興櫃股漲幅前十大分別為益鈞環科*、研晶、驊陞、普達系統、旭東環保、華旭矽材、寶元數控、美強光、光晟生技、邁科等，漲幅從15.57％～130.75％不等，成交量介於146～14,697張之間；在產業分類上，電子族群占六檔為大宗，在次產業中光電、電子零組件、電腦及周邊設備各有二檔；綠能環保也有二檔入列。

益鈞環科*公告4月營收23.1萬元、年增327.78％，累計前四月營收36.9萬元、年增66.97％。整體營收雖然仍小，但4月單月增加幅度相當大。

公司主要從事廢棄尿布回收及再生原料生產，必須取得主管機關許可才能進行相關作業，預計在桃園進行第一座量產線；法人預期公司可望於今年上半年取得執照許可，營運有望大幅度的成長。

搭上輝達GPU處理器的連接器廠驊陞，上周為興櫃漲幅冠軍，本周再次攻上前三名，兩周以來股價從14元一路飆至本周五的均價29.92元，股價翻漲了超越2倍。驊陞公告4月營收2.72億元，月增24.77％、年增31.57％；前四月營收9.15億元，年增20.32％。

驊陞表示，今年輝達Blackwell架構等為代表的GPU顯卡，將搭配驊陞最關鍵DP2.1連接器，預估各半導體晶片大廠新品最快在6月COMPUTEX展後將陸續上市，AI及GPU、機器人等新品規格升級帶來一波換機潮，將明顯挹注公司營運。